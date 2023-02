Analisi partita Swissquote: Manchester United - Barcelona 2-1

La vittoria in rimonta per 2-1 del Manchester United contro il Barcellona è stata la conseguenza non solo di un cambio tattico, ma anche del maggiore coraggio e della maggiore intensità nel secondo tempo di un'avvincente gara di UEFA Europa League.

In questo articolo presentato da Swissquote, gli osservatori tecnici UEFA analizzano i meriti degli ospiti nel primo tempo (con un'ottima fluidità a centrocampo) e l'entusiasmante risposta dello United, che ha trionfato complessivamente per 4-3.

La partita: Man United - Barcelona 2-1

Gol

Highlights: Man United - Barcelona 2-1

0-1: Robert Lewandowski (18, rig.)



1-1: Fred (47')



2-1: Antony (73')



Guarda il gol della vittoria di Antony

Moduli

Man United



Barcelona

La partita

È stata una partita di ritorno intrigante in cui entrambi gli allenatori hanno trovato soluzioni ad alcuni problemi. Il primo è stato Xavi, capace di rispondere alle marcature a uomo dello United a centrocampo viste nel 2-2 dell'andata.

Nella prima clip, vediamo Raphinha accentrarsi dalla destra e scambiarsi con Kessie, mentre Sergi Roberto attraversa il campo per andare in posizione pericolosa sempre sulla destra.

La seconda clip mostra i preamboli del rigore per il Barcellona. Si vedono non solo i movimenti della squadra, ma anche la sua capacità di farsi spazio tra le linee dello United dopo un'azione partita da Ter Stegen.

Un altro stratagemma usato dal Barcellona sono stati i passaggi lunghi in diagonale per cambiare gioco, soprattutto da destra a sinistra. Nella terza clip, vediamo uno di questi esempi a opera di Ronald Araújo. Sergi Roberto si accentra, portando con sé il terzino Aaron Wan-Bissaka, e lascia spazio a Balde per attaccare dopo il cambio campo di Araújo.

Altri due spunti di discussione sono la linea alta del Barcellona (clip 4) e la sua capacità di conquistare le seconde palle nei pressi dell'area (clip 5 e 6).

La seconda parte dell'analisi degli osservatori UEFA esamina la reazione dello United nella ripresa. Con l'ingresso di Antony, Rashford diventa attaccante centrale e lo United è più diretto sia nel possesso palla strutturato che nelle transizioni. Con la velocità dei due giocatori, la squadra inglese ha un'arma in più per superare la linea difensiva alta del Barcellona, come si vede nelle ultime due clip (9 e 10).

L'ingresso di Antony ha cambiato gli equilibri Manchester United via Getty Images

Nella clip 7, che mostra il gol della vittoria, si vedono i numerosi giocatori dello United che circondano l'area avversaria, pronti a riconquistare la seconda palla (come non avevano fatto nel primo tempo). La clip 8 mostra un altro cambiamento. Il Barcellona non riesce a superare Casemiro, che al limite dell'area è sempre pronto a far girare la palla per la squadra di Ten Hag.

Casemiro esulta al triplice fischio

Le parole degli allenatori

Erik ten Hag, allenatore United: "Il primo tempo è stato piatto. Abbiamo avuto grandi occasioni, ma siamo rimasti sotto per 1-0 e non abbiamo forzato. Sapevo che con Antony e Garnacho [entrato al posto di Sancho al 67'] avremmo acquistato velocità.

Xavi Hernández, allenatore Barcelona: "Nella ripresa hanno avuto più intensità e velocità e dopo il pari di Fred abbiamo sofferto molto. Poi abbiamo controllato un po' la partita, ma loro hanno continuato con intensità e hanno segnato il secondo gol. Forse, fisicamente erano più forti di noi ed è per questo che abbiamo subito".