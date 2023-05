Europa League: bilancio negli scontri diretti

Il Siviglia affronta la Roma nella finale 2022/23 il 31 maggio e l'incontro rievoca ricordi felici per la squadra spagnola, che ha vinto l'unico precedente tra le due squadre tre anni fa, conquistando la sua sesta UEFA Europa League.

Highlights: Sevilla 2-0 Roma

Il Siviglia ha sconfitto i Giallorossi negli ottavi di finale del 2019/20: Sergio Reguilón (22) e Youssef En-Nesyri (44) hanno segnato i gol decisivi prima dell'intervallo. "È stata una partita completa sotto tutti i punti di vista, sia in attacco che in difesa", ha dichiarato il terzino sinistro Reguilón. "Con un grande gruppo di ragazzi e grandi persone come quelle che abbiamo qui, si può fare molta strada e spero di vincere l'Europa League con il Siviglia".

Tre partite e 15 giorni dopo, il Siviglia ha fatto proprio questo, sconfiggendo i rivali italiani della Roma, l'Inter, per 3-2 nella finale di Colonia, grazie a due gol di Luuk de Jong e a un'autorete di Romelu Lukaku. Vi chiedete perché le partite sono state così ravvicinate? Ovviamente si trattava di una fase a eliminazione diretta giocata durante la pandemia di COVID in un mini-torneo disputato ad agosto in Germania.

Cosa era andato storto alla Roma contro il Siviglia in quella calda giornata estiva a Duisburg? "Tutto", ha ammesso il capitano Edin Džeko. "Non siamo mai stati in partita, dall'inizio alla fine". I ragazzi di Paulo Fonseca hanno fatto un solo tiro in porta e sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Gianluca Mancini