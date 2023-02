Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Juventus e Roma agli ottavi, avanti anche United e Sporting

La Juventus vince e convince in Francia grazie a uno straordinario Ángel Di María, autore di tre gol, mentre la Roma ribalta la sconfitta dell'andata e vola insieme ai bianconeri al sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Tra le altre, il Leverkusen vince ai rigori, lo Sporting passa senza difficoltà e nel big match tra Manchester United e Barcelona, sono i Red Devils ad avere la meglio all'Old Trafford.

David De Gea intercetta il rigore di Robert Lewandowski al 18' ma il suo tiro entra ugualmente in rete. Nella ripresa però i Red Devils cambiano marcia e si portano sul 2-1 grazie ai gol di Fred e di Antony. Nonostante il forcing finale degli ospiti, è lo United ad andare agli ottavi.

Lo sapevi?

Il Barcellona era imbattuto contro lo United da cinque gare (V4 P1), comprese le finali di UEFA Champions League del 2009 e 2011.

I Bianconeri iniziano all'attacco e dopo pochi minuti sbloccano la gara con un super gol di Di María. Tiro a giro di prima intenzione da posizione defilata e palla sotto il sette lontano. El fideo poi si procura il calcio di rigore, causa l'espulsione di Nicolas Pallois, segna dagli undici metri e infine segna il terzo gol personale con una ribattuta sul palo opposto.

Lo sapevi?

Di María è il primo calciatore della Juve a segnare una tripletta in una trasferta UEFA dal tris messo a segno da Filippo Inzaghi nel 4-4 in casa dell'Hamburg nel settembre del 2000.

Lo Sporting travolge a domicilio un Midtjlland in dieci uomini e si qualifica agli ottavi. Dopo il gol al 21' di Sebastián Coates, i padroni di casa restano in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Paulinho. Nella ripresa i portoghesi cambiano marcia e segnano tre gol con la doppietta di Pedro Gonçalves e l'autogol di Stefan Gartenmann chiudendo il discorso qualificazione.

Lo sapevi?

Lo Sporting ha vinto tutti e sei i doppi confronti UEFA a eliminazione diretta contro avversari danesi.



Il Rennes vince 2-1 nei tempi regolamentari con le reti di Karl Toko Ekambi e Ibrahim Salah per i padroni di casa e l'autogol di Jeanuël Belocian per gli ospiti, portando la sfida ai supplementari e poi ai rigori dove Andriy Trubin para tre rigori per gli ucraini regalando la qualificazione allo Shakhtar.

Lo sapevi?

Il Rennes è imbattuto da nove partite casalinghe di competizioni UEFA (V5 P4).

Cosa succede dopo? Le vincenti accedono al sorteggio di venerdì per gli ottavi di finale, dove saranno non teste di serie. Le squadre teste di serie sono: Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.

Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Union Berlin compre l'impresa e batte 3-1 l'Ajax grazie ai gol di Robin Knoche, Josip Juranović e Danilho Doekhi, nonostante il 2-1 momentaneo di Mohammed Kudus.

Lo sapevi?

L'Ajax ha vinto due delle ultime dieci partite in Europa.



Dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena, il Leverkusen si aggiudica la qualificazione ai calci di rigore segnando tutti e cinque i tiri dal dischetto. Florian Wirtz porta gli ospiti in vantaggio, ma Wissam Ben Yedder pareggia poco dopo dal dischetto. Exequiel Palacios e Amine Adli portano il Leverkusen in vantaggio complessivo per 5-4, ma a tre minuti dalla fine Breel Embolo segna il gol che vale i supplementari. Eliot Matazo colpisce la traversa per il Monaco, ma la sfida va ai rigori, dove vincono i tedeschi.

Lo sapevi?

Il Monaco ha segnato due o più gol in nove delle ultime dieci partite tra tutte le competizioni.



Forte del 3-0 dell'andata, il Siviglia contiene i danni e perde 2-0 nei Paesi Bassi staccando lo stesso il pass per il sorteggio degli ottavi. I padroni di casa sbloccano il risultato al 70' con Luuk De Jong e trovano il raddoppio tardivo al quinto minuto di recupero con Fàbio Silva.

Lo sapevi?

Il Siviglia, sei volte vincitore della competizione, non vince in trasferta da dieci gare (P5 S5).

Una grandissima prestazione della Roma che annichilisce il Salisburgo, forse anche oltre il 2 a 0 finale e conquista il passaggio del turno. Il primo tempo è un monologo Giallorosso, con la traversa di Dybala, il gol di Belotti e il raddoppio della Joya con uno splendido sinistro. Nella ripresa la Roma non soffre mai e conquista una meritata qualificazione.

Lo sapevi?

La Roma, vincitrice in carica della Europa Conference League, ha vinto nove delle ultime dieci doppie sfide a eliminazione diretta di competizioni UEFA.