Roma-Salisburgo 2-0: rimonta completata, Giallorossi avanti

La Roma rimonta il Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di UEFA Europa League. All'Olimpico, nel ritorno degli spareggi della fase a eliminazione diretta, i Giallorossi di José Mourinho giocano un'ottima partita e vincono 2-0, ribaltando il ko di misura dell'andata: decidono i gol nel primo tempo di Andrea Belotti e Paulo Dybala.



La Roma schiera Belotti al centro dell'attacco e parte subito a ritmi alti, desiderosa di annullare lo svantaggio dell'andata. Dybala, schierato titolare con Lorenzo Pellegrini da Mourinho, prima chiama a un super intervento Philipp Köhn, poi colpisce una clamorosa traversa.

Maurits Kjærgaard mette paura ai Giallorossi e sciupa una grande occasione per segnare, ma quella del centrocampista danese è l'unica occasione creata dai campioni d'Austria nel primo tempo. Al 33' i padroni di casa passano.

La gioia di Andrea Belotti, il Gallo, dopo il vantaggio della Roma contro il Salisburgo Getty Images

Grande discesa di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, sul suo cross deviato si avventa Belotti che di testa sotto misura fa 1-0: per il Gallo è il terzo gol nella competizione, il quarto stagionale.



Highlights andata: Salisburgo-Roma 1-0

Sette minuti e arriva il raddoppio, frutto di un'altra micidiale accelerazione sulla sinistra di Spinazzola: il cross dell'azzurro è un cioccolatino per Dybala, che con un piatto sinistro al volo non dà scampo al portiere avversario e fa venire giù l'Olimpico.



Nella ripresa Matthias Jaissle, il tecnico degli ospiti, richiama Kjærgaard - schierato titolare un po' a sorpresa - e inserisce il centrocampista croato Luka Sučić. Il Salisburgo mette i brividi alla Roma con Junior Adamu, che sbaglia la correzione sotto misura, poi è Bryan Cristante con un gran destro da fuori a esaltare i riflessi di Köhn. Il risultato però non cambia più, e la Roma stacca il pass per gli ottavi di finale.



Formazioni



Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski (81' Karsdorp), Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini (81' Wijnaldum), Dybala (90'+3' El Shaarawy); Belotti (87' Abraham) All. Mourinho



Salisburgo: Köhn; Dedić (74' Van Der Brempt), Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo (83' Koita), Gourna-Douath, Seiwald (74' Gloukh), Kjærgaard (46' Sučić); Adamu (74' Šeško), Okafor All. Jaissle