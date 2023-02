Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita

Molti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League sono in bilico: Barcellona, Manchester United, Roma e Ajax si sfidano per conquistare un posto negli ultimi 16 anni. Approfondiamo insieme le gare di ritorno.

L'allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, ha elogiato il dominio della sua squadra contro "il club numero uno della Spagna" dopo l'esaltante gara d'andata, ma si è rammaricato per la scarsa capacità di finalizzazione dei suoi ragazzi al Camp Nou. "In una partita del genere", ha detto, "quando crei sei-sette occasioni nitide, devi finalizzarne di più".

Preoccupante per lo United è il fatto che la squadra di Xavi Hernández sia una schiacciasassi in trasferta dove ha vinto nove partite consecutive, mentre lo United ha interrotto la serie di 13 vittorie all'Old Trafford pareggiando 2-2 contro il Leeds l'8 febbraio.

Lo sapevi?

Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 11 partite di competizioni UEFA contro lo United (V5 P5).

Highlights: Barcelona - Man United 2-2 

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha definito il ritorno come una sorte di 'finale', dopo che Ludovic Blas ha messo a segno un contropiede fulminante spegnendo gli entusiasmi dei tifosi bianconeri a Torino. Il tecnico si è rammaricato per non essere riusciti a sfruttare meglio il vantaggio di Dušan Vlahović e ha detto che il ritorno contro una squadra che si trova 109 posizioni più in basso nel ranking "non sarà affatto facile".

Il Nantes di Antoine Kombouaré punterà a ripetere l'ultimo precedente contro la Juve allo Stade de la Beaujoire, quando i padroni di casa trionfarono per 3-2 nella semifinale di andata di UEFA Champions League nell'aprile 1996.

Lo sapevi?

La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite disputate in competizioni UEFA (S6 P2).

Il capitano dello Sporting, Sebastián Coates, ha segnato il gol del pari nei minuti di recupero evitando una sconfitta del tutto inaspettata alla squadra di Rúben Amorim. I padroni di casa erano passati in vantaggio dopo che l'egiziano Emam Ashour, entrato dalla panchina al 67', aveva segnato al suo debutto nel Midtjylland appena dieci minuti dopo l'ingresso in campo.

"Abbiamo iniziato bene, ma abbiamo perso fiducia nel corso della partita", ha dichiarato il tecnico dello Sporting. "Ma non posso rimproverare i giocatori di nulla. Posso solo dire che non stiamo giocando bene, ma questa è una mia responsabilità e dobbiamo cambiare le cose".

Lo sapevi?

Lo Sporting è imbattuto nelle sue cinque trasferte in competizioni UEFA contro squadre danesi (V3).

Highlights: Sporting CP - Midtjylland 1-1 

Il tecnico dello Shakhtar, Igor Jovićević, ha insistito sul fatto che la vita continua anche dopo la partenza di Mudryk destinazione Chelsea. Protagonista della gara è stato infatti il suo sostituto Dmytro Kryskiv, autore del gol del vantaggio a Varsavia e protagonista del rigore concesso alla sua squadra che ha permesso ai Pitmen di andare sul 2-0.

Jovićević ha ammesso che la sua squadra aveva esaurito le energie nel secondo tempo, in quella che era la sua prima partita ufficiale dopo quasi tre mesi, con il tiro al volo di Karl Toko Ekambi che ha dimezzato lo svantaggio poco prima dell'ora di gioco. Il gol ha lasciato l'attaccante camerunense del Rennes fiducioso in vista del ritorno: "Il secondo tempo è stato migliore. Ora abbiamo la partita in casa e vogliamo approfittarne. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti e credo che possiamo riuscirci".

Lo sapevi?

La sconfitta per 3-1 del Rennes contro il LOSC Lille del 4 febbraio ha messo fine a una serie di 13 partite senza sconfitte per i Rouge et Noir al Roazhon Park. (V11).

Cosa succede dopo? Le vincitrici guadagnano un posto nel sorteggio degli ottavi di finale del 24 febbraio, dove saranno non teste di serie. Le teste di serie saranno invece: Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.

Il portiere tedesco del Monaco, Alexander Nübel, crede che ci saranno altri colpi di scena in questa sfida nonostante lo splendido gol di Axel Disasi nei minuti di recupero che ha coronato la rimonta della squadra di Ligue 1 nell'andata. Un autogol Lukas Hradecky aveva portato il Monaco in vantaggio dopo pochi minuti, salvo poi subire la rimonta nel giro di 11 minuti del secondo tempo.

Nübel esorta i suoi compagni di squadra a essere prudenti nella gara di ritorno allo Stade Louis II: "La cosa più importante che dobbiamo trarre da questa partita è che la qualificazione non è ancora decisa. Siamo contenti di iniziare il ritorno in vantaggio ma dovremo giocare come oggi".

Lo sapevi?

Il Leverkusen ha vinto solo due dei suoi nove incontri in competizioni UEFA in trasferta contro squadre francesi. (D3 L4).

Highlights: Leverkusen - Monaco 2-3 

John Heitinga's winning start as Ajax coach was brought to an end in the opening leg as the Godenzonen struggled to break down a resolute Union Berlin outfit.

The Bundesliga title challengers prevented the Amsterdam club from producing an attempt on target for only the second time in a match across all competitions since the start of the 2014/15 campaign.

Ajax defender Calvin Bassey praised the German high-fliers, insisting the Eredivisie club must find a way to unlock that stubborn defence: "They're a good team, with good players; they're fighters. We've got to find a way to break them down."

Did you know?

Union Berlin are the first German side to keep a clean sheet against Ajax in Amsterdam in UEFA competition.



Half-time substitute Lucas Ocampos was the inspiration behind Los Blanquirrojos' comprehensive victory at the Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, doubling the home side's advantage with an impressive finish soon after coming on and swiftly assisting Nemanja Gudelj for the third.

Ocampos is back in the Sevilla fold after an unsuccessful loan spell with PSV's Eredivisie rivals Ajax, where he played just 114 minutes. Understandably, his goal – his first in Sevilla colours in nearly a year – was a memorable one. "It will stay with me, this goal," he said. "It had a bit of everything – of anger, joy, pain, happiness."

Did you know?

Sevilla are the most successful side in this competition's history, lifting the trophy on six occasions.

Highlights: Sevilla 3-0 PSV

Salzburg skipper Andreas Ulmer declared that his side will travel to the Italian capital with "a good feeling" following their slender first-leg win, secured thanks to Nicolás Capaldo's late header. Capaldo's 88th-minute decider came shortly after Philipp Köhn had diverted Andrea Belotti's strike onto the woodwork, the Swiss goalkeeper having earlier performed heroics to prevent Tammy Abraham from putting the Giallorossi in front.

Roma boss José Mourinho was left with no illusions as he aims to win this competition for a third time as manager. "Now we have to win by one to go to extra time and by two to progress," said the Portuguese, who triumphed with Porto in 2002/03 and Manchester United in 2016/17. "That's it."

Did you know?

Köhn became the first goalkeeper to keep a clean sheet against Roma in 34 UEFA competition fixtures.

What are the knockout round play-offs? There are 16 teams involved in the UEFA Europa League knockout round play-offs: the eight runners-up from the UEFA Europa League group stage and the eight third-placed teams from the UEFA Champions League group stage. The eight winners advance to the round of 16 draw on Friday 24 February (the eight group winners have already qualified for this); the eight play-off losers will no longer be involved in 2022/23 European competition.

