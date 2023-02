Barcelona - Man United: pari ed emozioni al Camp Nou

Barcelona e Manchester United regalano gol ed emozioni al Camp Nou lasciando aperto il discorso qualificazione dopo l'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

I momenti chiave 8': Lewandowski fermato da De Gea

29': Ter Stegen sventa la conclusione di Weghorst

50': Alonso segna di testa il vantaggio del Barcelona

53': Rashford pareggia per lo United

59': Koundé devia nella propria porta un cross di Rashford

76': Il cross di Raphinha entra in rete per il 2-2 finale

La partita in breve

Il primo tempo si conclude a reti inviolate grazie soprattutto alla bravura dei due portieri: David de Gea respinge la conclusione velenosa di Robert Lewandowski, mentre Marc-Andre Ter Stergen ferma sia Wout Weghorst che Marcus Rashford.

È la squadra di casa a passare in vantaggio dopo cinque minuti dalla ripresa, quando Marcos Alonso trova il tempo perfetto deviando in porta di testa su calcio d'angolo.

Dopo pochi minuti però Rashford ristabilisce la parità raccogliendo il pallone di Fred e trafiggendo Ter Stegen sul suo palo.

Poco dopo Rashford si rende protagonista del vantaggio, con un cross basso deviato nella propria porta da Jules Koundé.

La squadra di casa però trova il gol del 2-2 definitivo al 76', quando un cross di Raphinha dalla destra non viene intercettato da nessuno e si infila in porta. Nei minuti finali il Barcellona potrebbe anche vincere, dopo che una respinta di Casemiro prende un legno.

La cronaca di Barcelona - Man United 2-2

Le reazioni a caldo

Sergi Roberto, centrocampista Barcelona: "Il nostro obiettivo principale era vincere la partita. Non è stato così, però almeno il pareggio è meglio della sconfitta. La mia squadra ha lottato fino alla fine. È vero che con una vittoria all'andata, il ritorno sembra più semplice. È stata una partita in cui entrambe le squadre hanno avuto molte occasioni. La prossima settimana dovremo fare meglio".

Erik ten Hag, allenatore Man United: "Se affronti la capolista della Spagna e domini in questa maniera, lo vedi come un fatto positivo. In una partita del genere, quando crei cinque, sette occasioni nitide, devi finalizzarne di più, questo è chiaro".

Xavi Hernández, allenatore Barcelona: "Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre d'Europa, allenata da uno dei migliori tecnici in circolazione. Ok, non abbiamo vinto e non intendo parlare di grandi progressi perché potremmo ancora uscire la prossima settimana, ma sono soddisfatto di come abbiamo affrontato questa partita".

Paul Scholes, BT Sport "Credo che lo United si sarebbe accontentato di un pareggio prima della partita, ma se si guarda a come è andata stasera, è stato fantastico. È stata una partita senza respiro. Non credo che il Barcellona sia una squadra straordinaria, ma adesso si deciderà tutto al ritorno".

Key stats

Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 11 partite di competizioni UEFA contro il Man. United (V5 P5).

Lo United è imbattuto da sette trasferte europee (V4 P3).

Marcus Rashford ha segnato il suo 22° gol stagionale, mentre nel 2021/22 era andato a segno solo cinque volte.

Il Barcellona è imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe in competizioni UEFA contro squadre inglesi (V9 P5) dal febbraio 2007.

Formazioni

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Alonso (Christensen 66'), Jordi Alba (Balde 67'); Pedri (Sergi Roberto 41'), De Jong, Kessie (Fati 67'); Raphinha (Ferran Torres 83'), Lewandowski, Gavi.

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho (Garnacho 81'), Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.