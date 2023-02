Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: cade la Roma, pari tra Barça e United

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, la Roma perde di misura in casa del Salzburg con una rete sul finale di Nicolàs Capaldo, mentre Barcelona e Manchester United pareggiano 2-2 al Camp Nou regalando gol e spettacolo.

Predictor: com'è andata?

La partita del Camp Nou si sblocca nella ripresa quando Marcus Alonso segna di testa il gol del vantaggio dei padroni di casa. Dopo soli nove minuti lo United ribalta il risultato segnando il pari con Marcus Rashford e il vantaggio con un autogol di Jules Koundé. Al 76' Raphinha segna il 2-2 definitivo con un cross che beffa tutti.

Lo sapevi?

Il Barcelona non perde in casa contro club inglesi in competizioni UEFA da 14 partite (V9 P5) - striscia iniziata a febbraio 2007.

La Juventus passa in vantaggio nel primo tempo con Dušan Vlahović, sembra in controllo e rischia poco o niente. Poi all'improvviso il Nantes pareggia in contropiede con Ludovic Blas. Poi Bianconeri sfortunati con Federico Chiesa e Ángel Di María fermati dai legni.

Leggi il report completo.

Lo sapevi?

Il Nantes ha pareggiato una sola volta nelle 19 gare d'andata giocate di competizioni UEFA.



Il capitano Sebastián Coates salva lo Sporting nei minuti di recupero negando alla formazione danese una meritata vittoria a Lisbona. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa il Midtjylland - alla sua prima partita dopo la Coppa del Mondo - passa in vantaggio al 77' con Emam Ashour, ma nei minuti di recupero lo Sporting, che fino a quel momento non aveva fatto un solo tiro in porta, riesce a portare a casa un prezioso pareggio con Coates.

Lo sapevi?

Lo Sporting ha perso appena quattro delle 36 partite casalinghe in Europa.

Lo Shakhtar batte 2-1 il Rennes a Varsavia grazie al vantaggio iniziale di Dmytro Kryskiv e al rigore di Artem Bondarenko. Dopo il 2-0 del primo tempo, i francesi premono sull'acceleratore alla ricerca del pari, ma riescono solo ad accorciare le distanze con un tiro al volo di Karl Toko Ekambi.

Lo sapevi?

Prima di questa sconfitta il Rennes era imbattuto in Europa League da sei partite.

Prossime partite Le gare di ritorno si giocheranno una settimana dopo quelle d'andata, ovvero il 23 febbraio. Le vincitrici degli spareggi parteciperanno al sorteggio degli ottavi di finale del 24 febbraio come non teste di serie. Le teste di serie sono: Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.

I Lancieri non riescono a fare un tiro in porta ma chiudono l'andata con un pareggio che lascia aperto il discorso qualificazione che si deciderà in Germania.

Lo sapevi?

L'Ajax era andato in gol in 17 partite UEFA casalinghe contro avversari tedeschi prima del pari a reti bianche con l'Union Berlin.

Il capitano Axel Disasi segna nei minuti di recupero il gol della vittoria dalla distanza regalando al Monaco una preziosa vittoria contro il Leverkusen in Germania. I padroni di casa vanno subito sotto con un autogol del portiere Lukaz Hradecky, ma Moussa Diaby pareggia poco dopo. Florian Wirtz supera tre uomini e porta in vantaggio la squadra di casa, ma Krépin Diatta e Disasi fissano il risultato sul 2-3.

Lo sapevi?

Il Monaco ha segnato 23 gol nelle ultime sette partite tra tutte le competizioni.



Il Sevilla sblocca il risultato con Youssef En-Nesyri nei minuti di recupero del primo tempo, ma nella ripresa l'ingresso di Lucas Ocampos stravolge gli equilibri della gara. L'argentino infatti segna un gol e fa un assist regalando un prezioso vantaggio alla formazione spagnola in vista del ritorno

Lo sapevi?

Il gol di Ocampos è stato il suo primo in Europa dopo quasi un anno - l'ultima rete risaliva a un 3-1 sulla Dinman

Si complica il cammino della Roma in UEFA Europa League. Allo Stadion Salzburg, nell'andata dei playoff per l'accesso agli ottavi, i Giallorossi colpiscono un palo e una traversa, ma alla fine è il Salisburgo a imporsi con un gol dell'argentino Nicolás Capaldo. All'Olimpico, tra una settimana, servirà una rimonta alla squadra di José Mourinho per andare avanti nella competizione.

Leggi qui il report completo.

Lo sapevi?

La Roma non è riuscita a segnare per la prima volta in 34 partite di competizioni UEFA.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Sono 16 le squadre coinvolte negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League: le otto seconde classificate della fase a gironi della UEFA Europa League e le otto terze classificate della fase a gironi della UEFA Champions League. Gli spareggi si giocano con gare d'andata e ritorno e si concluderanno giovedì 23 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accederanno al sorteggio di venerdì 24 febbraio per gli ottavi di finale (le otto vincitrici dei gironi sono già qualificate agli ottavi); le otto perdenti degli spareggi escono definitivamente dall'Europa per questa edizione.

Scarica l'app Europa!