Luuk de Jong su Siviglia, PSV e la finale del 2020

Vincitore di tre campionati con il PSV dal 2014 al 2019, Luuk de Jong è tornato ad Eindhoven in estate dal Siviglia, con cui ha vinto la UEFA Europa League 2019/20 segnando due gol in finale contro l'Inter.

Nuovamente capitano, il 32enne attaccante insegue di nuovo il trofeo, ma prima dovrà superare la sua ex squadra negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Si comincia giovedì 16 febbraio.

Sevilla - PSV: ultimi aggiornamenti

De Jong torna a Siviglia

Il ritorno al PSV

È stata una scelta facile, perché il primo periodo al PSV è stato fantastico. Sono sempre stato molto a mio agio in questo club e con i tifosi, mi sento a casa. Mancava un anno di contratto con il Siviglia, ma non c'era alcuna garanzia che avrei giocato, quindi è stato facile tornare. Spero di vincere qualcosa.

Più o meno ho ancora lo stesso ruolo da capitano e giocatore esperto. Anche prima ero uno dei giocatori più vecchi del PSV, quindi non è cambiato molto. Cerco di insegnare ai ragazzi cosa serve per vincere, come ottenere il meglio da se stessi e a non mollare mai.

Highlights finale Europa League 2020: Sevilla - Inter 3-2

La vittoria dell'Europa League 2020 con il Siviglia

È stato un periodo fantastico. Soprattutto dalle semifinali in poi, quando abbiamo giocato contro il Manchester United, sono entrato dalla panchina e ho segnato il gol della vittoria. In finale sono partito titolare, ho segnato due gol e abbiamo vinto l'Europa League. È fantastico. La gente ci considerava sfavoriti contro l'Inter – e forse anche in semifinale contro il Manchester [United] – ma questo non significa non avere una possibilità.

Sono stato sostituito negli ultimi minuti ed ero in panchina a sperare che i ragazzi mantenessero il vantaggio. Quando l'arbitro ha fischiato la fine, ho provato una sensazione che non riesco a esprimere a parole. Vincere un trofeo del genere dopo aver lavorato per tutta la stagione, per di più con il COVID, ha cambiato totalmente le prospettive.

Le stelle del PSV su Van Nistelrooy

Rivincere l'Europa League con il PSV

È comunque una competizione con una fase a gironi e una a eliminazione diretta; tutto può succedere se la squadra ingrana al momento giusto. Con la nostra qualità, tutto è possibile e dobbiamo sempre crederci. Forse con il Siviglia non ci aspettavamo nemmeno di arrivare in finale e vincerla, ma ogni squadra deve crederci ed è quello che stiamo facendo anche adesso. Vedremo fino a che punto arriveremo e daremo il massimo.