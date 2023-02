Rose Europa League: l'Arsenal aggiunge Jorginho, il Man United Sabitzer

Ogni squadra ancora in corsa in UEFA Europa League poteva aggiungere tre nuovi giocatori alla lista A entro mezzanotte di giovedì 2 febbraio.

La deadline è passata e UEFA.com riassume tutti i giocatori entrati e usciti dalle rose; clicca sui nomi delle squadre per guardare la rosa al completo. Da notare: nessun giocatore è più escluso per aver già partecipato alla competizione con un'altra squadra.

Inseriti: Jorrel Hato*, Gerónimo Rulli

Out: Daley Blind, Giovanni, Jay Gorter, Jeppe Jensen, Lisandro Magallán, Lucas Ocampos, Kik Pierie

Inseriti: Jorginho, Jakub Kiwior, Leandro Trossard

Out: Cédric Soares, Marquinhos, Albert Sambi Lokonga

Inseriti: Angel Alarcon*, Aleix Garrido*, Chadi Riad

Esclusi: Héctor Bellerín, Memphis Depay, Gerard Piqué, Miralem Pjanić, Álvaro Sanz, Álex Valle

In: Samet Akaydın, Jayden Quinn Oosterwolde

Esclusi: Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique

Inseriti: Myenty Abena, Nikolai Baden Frederiksen, Kwabwena Owusu

Esclusi: Franck Boli, Aïssa Laïdouni, Xavier Mercier

Inseriti: Neraysho Kasanwirjo, Leo Sauer

Esclusi: Fredrik André Bjørkan, Jaimy Kroesen

Inseriti: Yannik Engelhardt, Jordy Makengo Basambundu, Philipp Treu

Esclusi: Keven Schlotterbeck, Hugo Siquet

Inseriti: Leonardo Cerri*, Mattia Compagnon*, Gian Marco Crespi, Dean Huijsen, Emanuele Pecorino*, Marco Raina*

Esclusi: Marley Aké, Weston McKennie

Inseriti: Patrick Pentz, Florian Wirtz

Esclusi: Andrei Lunev, Paulinho

Inseriti: Jack Butland, Marcel Sabitzer, Wout Weghorst

Esclusi: Cristiano Ronaldo, Martin Dúbravka, Charlie McNeill, Shola Shoretire, Axel Tuanzebe

Inseriti: Emam Ashour, Armin Gigović, Astrit Selmani

Esclusi: Anders Dreyer, Nikolas Dyhr, Evander, Andreas Nibe, Chris Kouakou, Pablo Ortiz, Kaba Sory

Inseriti: Chrislain Matsima*

Esclusi: Benoît Badiashile, Félix Lemaréchal

Inseriti: Mathieu Acapandié*, Fabien Centonze, Andy Delort, Michel Junior Diaz, Florent Mollet, Robin Voisine*, Nathan Zeze*

Esclusi: Mohamed Achi, Joe-Loïc Affamah, Dennis Appiah, Abdoul-Kader Bamba, Fábio

Inseriti: Enzo Geerts*, Thorgan Hazard, Ismael Saibari*, Fabio Silva, Renzo Tytens*, Patrick Van Aanholt, Tim van den Heuvel*

Esclusi: Jeremy Antonisse, Cody Gakpo, Jesse Giebels, Ki-Jana Hoever, Mees Kreekels, Noni Madueke, Philipp Max, Fredrik Oppegård, Marco van Ginkel, Yorbe Vertessen, Dennis Vos

Inseriti: Abner Vinicius Da Silva Santos, Ayoze Pérez

Esclusi: Paul Akouokou, Álex Moreno

Inseriti: Jokin Gabilondo

Esclusi: Jonathan Gómez

Inseriti: Djaoui Cisse*, Guéla Doué, Noah Le Bret Maboulou*, Léo Rouille*, Ibrahim Salah, Djed Spence, Karl Toko Ekambi, Gabriel Tutu*

Esclusi: Matthis Abline, Noah Françoise, Alfred Gomis, Kamaldeen Sulemana, Martin Terrier

Inseriti: Amankwah Forson, Oscar Gloukh, Jérôme Onguéné

Esclusi: Antoine Bernède, Youba Diarra, Nico Mantl, Kamil Piątkowski, Roko Šimić, Maximilian Wöber

Inseriti: Loïc Badé, Bryan Gil*, Lucas Ocampos, Óliver Torres

Esclusi: Isco, José Ángel Carmona, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Juanmi, Adnan Januzaj, Kike Salas

Inseriti: Kevin Jesus Kelsy Genes, Yehor Nazaryna, Yaroslav Rakitskyy

Esclusi: Serhiy Kryvtsov, Mykhailo Mudryk

Inseriti: Héctor Bellerín, Ousmane Diomande, Mateo Tanlongo

Esclusi: Jesús Alcántar, José Marsà, Pedro Porro

Inseriti: Josip Juranović, Aïssa Laïdouni, Jérôme Roussillon

Esclusi: Mathis Bruns, Genki Haraguchi, Tymoteusz Puchacz, Julian Ryerson, Fabio Schneider, Tim Starke

Inseriti: Koki Machida, Casper Terho, Yorbe Vertessen

Esclusi: Soulaimane Berradi, Guillaume François, José Rodríguez, Dante Vanzeir

* List B

Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni a livello sportivo sui nuovi acquisti che possono inserire nella Lista A per la partecipazione alle competizioni UEFA per club.

Per ragioni specifiche, la Lista A inviata da AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la deadline di giovedì deve passare dal controllo del Club Financial Control Body e la pubblicazione della rosa è posticipata fino al termine di quei controlli.