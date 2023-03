Sorteggi quarti di finale, semifinali e finale UEFA Europa League: come funzionano, come guardarli e chi vi partecipa?

Ai sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Europa League partecipano le otto squadre che hanno superato gli ottavi di finale.

Le squadre in corsa Feyenoord (NED)

Juventus (ITA)

Leverkusen (GER)

Man United (ENG)

Roma (ITA)

Sevilla (ESP)

Sporting CP (POR)

Union Saint-Gilloise (BEL)



Quando e dove si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League?

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League si terranno a Nyon, presso la sede della UEFA, venerdì 17 marzo. La cerimonia inizia alle 13:00 CET.

Dove posso vedere i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League?

Quali squadre sono presenti nei sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League?

Ai sorteggi partecipano le otto squadre che supereranno gli ottavi di finale.

Le squadre dello stesso paese possono affrontarsi nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale di Europa League?

Sì. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale. Gli accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Per motivi amministrativi, sarà effettuato anche un sorteggio per determinare la squadra "di casa" nella finale.

Quarti di finale e semifinali di Europa League saranno andata e ritorno?

Le sfide si giocheranno con partite in casa e in trasferta. Le sfide in pareggio dopo i 180 minuti andranno ai supplementari indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta. Se il risultato dovesse restare in equilibrio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora le squadre andranno ai calci di rigore.

Qual è la procedura dei sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League?

Quarti di finale

• In questa fase della competizione, non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra connazionali.

• Otto palline con i nomi delle squadre vengono inserite in un'urna grande al centro e mescolate.

• La prima squadra estratta gioca la partita di andata in casa contro la seconda estratta.

• La procedura viene ripetuta con tutte le altre palline fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Semifinali

• In questa fase della competizione, non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra connazionali.

• Quattro palline contenenti bigliettini contrassegnati con le indicazioni da "Vincitrice quarto di finale 1" a "Vincitrice quarto di finale 4" vengono inserite in un'urna grande al centro e mescolate.

• La prima e la seconda pallina estratte determinano il primo accoppiamento. La prima pallina estratta rappresenta la squadra di casa all'andata.

• La procedura viene ripetuta con tutte le altre palline fino a completare gli accoppiamenti delle semifinali.

Finale

• Due palline contenenti bigliettini contrassegnati con "Vincitrice semifinale 1" e "Vincitrice semifinale 2" vengono inserite in un'urna grande al centro e mescolate.

• La prima pallina estratta designa la squadra di casa pro forma in finale.

Quando si svolgeranno i quarti di finale, le semifinali e la finale di Europa League?

L'andata dei quarti di finale è prevista per giovedì 13 aprile, mentre il ritorno si terrà una settimana dopo, giovedì 20 aprile.

Le semifinali sono in programma per l'11 maggio, mentre le gare di ritorno si terranno una settimana dopo, giovedì 18 maggio.

La finale si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest il 31 maggio 2023.

Cosa succede dopo?

Le vincitrici dei quattro quarti di finale vanno in semifinale. Le vincitrici delle semifinali accedono alla finale. Tutte le squadre che perdono alla fase a eliminazione diretta escono definitivamente dall'Europa per il 2022/23.

Dove si giocherà la finale di Europa League 2023? La finale dell'Europa League 2022/23 si svolgerà alla Puskás Aréna di Budapest, impianto con una capienza di oltre 65.000 posti a sedere, il 31 maggio 2023. I vincitori guadagneranno un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, se non già qualificati attraverso le rispettive competizioni nazionali.

Incroci tra città e stadi

In base alle decisioni delle autorità locali competenti, e come confermato dalla stessa federazione nazionale, Union Saint-Gilloise e RSC Anderlecht, che condividono lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare in casa nella stessa serata.

In conformità ai paragrafi 23.02 e 23.03 del regolamento di gara e ai relativi principi fissati dal Comitato Competizioni per Club, se entrambe le squadre dovessero essere sorteggiate in casa nella stessa sequenza, è necessaria un'inversione. L'Union Saint-Gilloise, seconda classificata in campionato, avrà la priorità.

Pertanto, la partita che vede impegnata l'Union Saint-Gilloise non sarà invertita, mentre la partita che vede impegnato l'RSC Anderlecht sarà invertita, indipendentemente dagli avversari di entrambe le squadre e dall'ordine delle gare.

Il calendario dei quarti di finale e delle semifinali sarà comunicato al più tardi alle 18:00 CET del giorno del sorteggio.