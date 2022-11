La rete di İrfan Can Kahveci premiata come Gol della Fase a Gironi di Europa League

Oltre 50.000 voti sono stati espressi per il Gol della Fase a Gironi di UEFA Europa League, presentato da Heineken 0.0. A vincere il premio è stata la rete di İrfan Can Kahveci del Fenerbahçe contro il Rennes alla seconda giornata che ha ottenuto oltre la metà dei voti e si è piazzato in testa al sondaggio.

Gol della fase a gironi

Il Fenerbahçe era sotto per 2-0 in Francia quando verso l'ora di gioco İrfan Can Kahveci prende palla sulla destra, fa una finta verso il centro e lascia partire un sinistro potente che si insacca all'incrocio dei pali sul lato dell'incolpevole portiere, Steve Mandanda. La formazione di Istanbul grazie a quel gol prende coraggio e infine pareggia 2-2 restando imbattuto nel girone.

Al secondo posto un altro tiro dalla distanza, ovvero quello di Guélor Kanga del Crvena zvezda contro il Ferencváros, Al terzo l'emozionante gol della vittoria all'ultimo minuto della sfida vinta dal Rennes grazie al capolavoro di Lorenz Assignon contro l'AEK Larnaca alla prima giornata.

I tifosi hanno avuto modo di votare i dieci gol scelti dalle 10:00 CET di lunedì 7 novembre alle 12:00 CET di venerdì 11 novembre.

Guarda il gol di İrfan Can Kahveci

I Gol della Fase a Gironi di UEFA Europa League

1. İrfan Can Kahveci (Rennes - Fenerbahçe 2-2, seconda giornata)

2. Guélor Kanga (Crvena zvezda - Ferencváros 4-1, terza giornata)

3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca - Rennes 1-2, prima giornata)

4. Enis Bardhi (Trabzonspor - Monaco 4-0, quarta giornata)

5. Cody Gakpo (Zürich - PSV 1-5, terza giornata)

6. Omri Altman (AEK Larnaca - Dynamo Kyiv 3-3, quinta giornata)

7. Aitor Ruibal (Betis - HJK 3-0, sesta giornata)

8. Joaquin (Betis - Ludogorets 3-2, seconda giornata)

9. Ádám Gyurcsó (Dynamo Kyiv - AEK Larnaca 0-1, seconda giornata)

10. Albert Grønbæk (PSV - Bodø/Glimt 1-1, prima giornata)