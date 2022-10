Guida alla sesta giornata di UEFA Europa League

La Real Sociedad alla sesta giornata di UEFA Europa League ospita lo scontro diretto per il primo posto contro il Manchester United, mentre Roma e Lazio si giocheranno la qualificazione all'ultima giornata.

In questo articolo presentato da Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti dell'ultima giornata della fase a gironi.

Giovedì 3 novembre

Gruppo A: Arsenal - Zürich (21:00), Bodø/Glimt - PSV Eindhoven (21:00)

Gruppo B: Dynamo Kyiv - Fenerbahçe (21:00), Rennes - AEK Larnaca (21:00)

Gruppo C: Real Betis - HJK Helsinki (21:00), Roma - Ludogorets (21:00)

Gruppo D: St Gilloise - Union Berlin (21:00), Braga - Malmö (21:00)

Gruppo E: Real Sociedad - Man United (18:45), Sheriff - Omonoia (18:45)

Gruppo F: Midtjylland - Sturm Graz (18:45), Feyenoord - Lazio (18:45)

Gruppo G: Olympiacos - Nantes (18:45), Qarabağ - Freiburg (18:45)

Gruppo H: Trabzonspor - Ferencváros (18:45), Monaco - Crvena zvezda (18:45)

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi si qualificano automaticamente agli ottavi. Prima degli ottavi verranno disputati degli spareggi tra le otto seconde dei gironi e le terze di UEFA Champions League. Le terze dei gironi vanno invece agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Guida alle partite

Il Man United a caccia di gol in casa della Real Sociedad

Highlights: Man. United - Real Sociedad 0-1 

I Red Devils sembrano aver ritrovato la fiducia dopo un inizio di stagione difficile sotto la guida del nuovo allenatore Erik ten Hag e, anche se i risultati in Europa League non sono stati stellari, l'ultima vittoria (3-0 contro lo Sheriff) ha avuto tanti spunti positivi, non ultima l'intesa tra gli attaccanti, con Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford entrambi a segno. "È un buon segnale. Possiamo farne tesoro", ha detto Ten Hag.

Lo United fa visita alla capolista del Gruppo E, la Real Sociedad (l'unica squadra a punteggio pieno in questa fase a gironi), con la consapevolezza di poter scavalcare i padroni di casa nel sorteggio degli ottavi di finale se riuscirà a vendicare la sconfitta per 1-0 subita all'Old Trafford con un successo più significativo a San Sebastian. "Dobbiamo andare lì e vincere con due gol di scarto per passare come primi", ha detto Rashford. "Vincere il girone era il nostro obiettivo quando abbiamo iniziato la stagione, ed è ancora valido".

Roma sotto pressione contro il Ludogorets

Highlights: Ludogorets - Roma 2-1 

Da allenatore emergente del Porto, José Mourinho si è guadagnato il titolo di "Special One" vincendo la Coppa UEFA 2002/03 e la UEFA Champions League nella stagione successiva. Dopo aver vinto la scorsa stagione la UEFA Europa Conference League con la Roma, potrebbe sperare in un altro upgrade in questa stagione. La sua squadra ha perso 2-1 in casa del Ludogorets nella prima giornata, ma se vincerà la partita di ritorno, scavalcherà i campioni bulgari al secondo posto nel Gruppo C.

"Per passare il turno dobbiamo ancora battere il Ludogorets", ha detto l'attaccante Stephan El Shaarawy. Tuttavia la Roma ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe tra tutte le competizioni e il Ludogorets ha dimostrato di essere un cliente difficile in questa stagione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis, l'allenatore Ante Šimundža ha detto: "Se leggete le statistiche, concluderete che ha vinto la squadra sbagliata". "Contro la Roma è uno spareggio per il secondo posto", ha aggiunto Šimundža. "Faremo del nostro meglio a Roma".

Ultima giornata all'ultimo respiro per Feyenoord e Lazio

Highlights: Lazio 4-2 Feyenoord

Come la Roma, anche in casa Lazio la situazione è abbastanza chiara. Ai biancocelesti basta evitare la sconfitta contro il Feyenoord per arrivare tra le prime due posizioni. Se non va così, allora la situazione diventa estremamente complicata: solo tre punti separano le quattro squadre del Gruppo F. "Questo è un gruppo che si deciderà all'ultimo minuto dell'ultima partita", ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. L'attaccante Pedro Rodríguez ha aggiunto: "Sarà sicuramente una partita difficile in casa del Feyenoord: è uno stadio difficile e dobbiamo rimanere concentrati per 90 minuti".

Il Feyenoord inizia la partita da terzo in classifica e il modo migliore per passare una serata tranquilla è vincere con due o più gol di scarto. Tuttavia, ultimamente l'attacco della squadra di Arne Slot non ha segnato tanti gol: ne ha realizzati 19 nelle cinque partite di settembre e solo 11 in sette partite di ottobre. Alla prima giornata la Lazio ha vinto 4-2, ma Slot non demorde: "Dobbiamo battere la Lazio. Abbiamo ancora una possibilità".

E dopo?

• Le otto vincitrici dei gironi accedono direttamente al sorteggio degli ottavi di Europa League del 24 febbraio, quando verranno accoppiate con le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le prime dei gironi di Europa League giocheranno il ritorno in casa.

• Le seconde degli otto gironi raggiungeranno le terze degli otto gironi di Champions League nel sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, lunedì 7 novembre. Le vincenti andranno agli ottavi.

• Le terze dei gironi di Europa League accedono al sorteggio per gli spareggi di Conference League, che si terrà lunedì 7 novembre, dove verranno accoppiate con le otto seconde dei gironi di Europa Conference League.