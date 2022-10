Lazio - Midtjylland 2-1: vittoria in rimonta per i Biancocelesti

All’Olimpico, nella quinta giornata del Gruppo F di UEFA Europa League, la Lazio centra un successo di vitale importanza. Il 2-1 al Midtjylland, maturato in rimonta, vendica la sconfitta dell’andata, ma, soprattutto, avvicina i ragazzi di Maurizio Sarri agli ottavi di finale.

I Biancocelesti scendono in campo con il giusto atteggiamento, ma vengono puniti alla prima disattenzione, all’8’, da uno destro chirurgico di Gustav Isaksen. La reazione dei padroni di casa è immediata, con Sergej Milinković-Savić che non sfrutta nel migliore dei modi una ghiotta chance: la sua conclusione, infatti, termina alta. Poi è il turno di Toma Bašić: il numero 88 ci prova con il mancino, ma il suo diagonale non inquadra, per poco, lo specchio di porta.



La formazione di Sarri insiste, affidandosi alla qualità dei suoi giocatori offensivi: Felipe Anderson testa i riflessi di Jonas Lössl, poi, al 36’, un colpo da biliardo di Milinković-Savić ristabilisce la parità. Galvanizzata dall’1-1, la Lazio alza i giri del motori e sfiora due volte la rete del vantaggio: sul tentativo di Bašić arriva il salvataggio sulla linea di Erik Sviatchenko; la parata di Lössl sul tiro dalla distanza di Milinković-Savić chiude, di fatto, la prima frazione.

I danesi ripartono forte, colpendo subito una traversa sul colpo di testa di Anders Dreyer. Il conto dei legni torna in parità pochi minuti più tardi: Mattia Zaccagni calcia, Lössl, aiutato proprio dalla traversa, risponde con un intervento fenomenale.

Gustav Isaksen del Midtjylland festeggia il suo super gol all'Olimpico Getty Images

Zaccagni sale in cattedra e inizia a seminare il panico nella difesa avversaria: da una sua iniziativa nasce il sorpasso della Lazio, con Pedro Rodríguez che al 58’, appena entrato in campo, lascia immediatamente il segno e ribalta tutto. I biancocelesti provano a chiudere i conti, ma Lössl dice di no a Felipe Anderson e tiene in vita i suoi.

La gara resta in bilico fino al fischio finale, ma premia la formazione di Sarri, consegnandogli il primato del girone. Un passo fondamentale verso la qualificazione.