Guida alla quinta giornata di UEFA Europa League

Sei squadre sono matematicamente nelle prime due posizioni dei rispettivi gironi ma ancora tutto è possibile alla quinta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Le quattro del Gruppo F sono tutte a pari punti nel girone, mentre squadre come Monaco e Union Berlin - capolista di Bundesliga - sono a caccia di punti preziosi per restare in corsa per la qualificazione.

In questo articolo presentato da Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della quinta giornata.

Giovedì 27 ottobre

Gruppo A: Zürich - Bodø/Glimt (18:45), PSV Eindhoven - Arsenal (18:45)

Gruppo B: AEK Larnaca - Dynamo Kyiv (18:45), Fenerbahçe - Rennes (18:45)

Gruppo C: Ludogorets - Real Betis (18:45), HJK Helsinki - Roma (21:00)

Gruppo D: Malmö - Union SG (18:45), Union Berlin - Braga (18:45)

Gruppo E: Man United - Sheriff (21:00), Omonoia - Real Sociedad (21:00)

Gruppo F: Lazio - Midtjylland (18:45), Sturm Graz - Feyenoord (21:00)

Gruppo G: Freiburg - Olympiacos (21:00), Nantes - Qarabağ (21:00)

Gruppo H: Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00), Ferencváros - Monaco (21:00)

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. La griglia verrà completata dagli spareggi che si terranno prima degli ottavi tra le otto seconde dei gironi contro le terze dei gironi di UEFA Champions League. Le terze di Europa League invece parteciperanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Le sfide più interessanti

Monaco a caccia di riscatto per tornare in corsa

Probabilmente il risultato più sorprendente della quarta giornata è stato in Turchia, dove il Trabzonspor ha travolto il Monaco con un sonoro 4-0. Philippe Clement ha ammesso che la sua squadra si è "smarrita in campo, perdendo la propria identità e unità", e la sconfitta ha fatto precipitare la squadra di Ligue 1 al terzo posto nel Gruppo H. Il prossimo impegno? Una difficile trasferta in Ungheria contro la capolista Ferencváros, che è tornata dallo Stade Louis II con tre punti alla seconda giornata.

Con un risultato simile e la contemporanea vittoria del Trabzonspor sul Crvena zvezda, i monegaschi metterebbero un punto alla loro avventura in Europa League. Tuttavia, la squadra del Principato ha una speranza. Prima dell'allarmante crollo a Trabzon, gli uomini di Clement avevano vinto sette delle precedenti otto partite, salendo al quinto posto in Ligue 1. E con Breel Embolo e Wissam Ben Yedder hanno un potenziale offensivo in grado di creare problemi a chiunque.

Highlights: Monaco 0-1 Ferencváros

Il Feyenoord si affida al miglior attacco del torneo

"Il Feyenoord soffre ancora", ha titolato AD.nl dopo il 2-2 col Midtjylland alla quarta giornata, con i ragazzi di Arne Slot ancora in piena lotta per la qualificazione quando voleranno in casa dello Sturm Graz. Nonostante abbia il miglior attacco di questa Europa League con 12 gol, il Feyenoord è una delle quattro squadre a pari punti nel Gruppo F, insieme a Midtjylland e Lazio.

"Ovviamente ci piacerebbe avere più punti, ma la cosa migliore è che la qualificazione è nelle nostre mani", ha dichiarato il difensore David Hancko. La sua squadra ha battuto lo Sturm per 6-0 al De Kuip nella seconda giornata, ma da allora lo Sturm ha fermato due volte la Lazio e potrebbe avere una nuova stella tra le mani: il 19enne danese William Bøving, che dopo essere entrato dalla panchina ha segnato due gol nel 2-2 della quarta giornata.

Highlights: Feyenoord 6-0 Sturm

Il Braga proverà a fermare la corsa dell'Union Berlin

Vitinha del Braga ha vissuto una quarta giornata emozionante ma insoddisfacente: dopo aver segnato una tripletta (la prima tripletta della fase a gironi di questa stagione) portando il Braga in vantaggio per 3-1 sul campo della capolista del Gruppo D, Union SG, la sua squadra è stata poi rimontata sul 3-3 dai padroni di casa. L'allenatore Artur Jorge ha poi parlato di un "errore da dilettanti" sul gol a inizio della ripresa che ha spalancato le porte al club belga, aggiungendo: "Non è un risultato che ci piace, ma abbiamo giocato bene".

La pressione è alta perché il club possa ripetersi quando farà visita all'Union Berlin, leader a sorpresa della Bundesliga, che ha intenzione di conquistare il secondo posto nella sezione attualmente occupata dall'Arsenalistas. Dopo aver battuto il Malmö con una squadra rimaneggiata per via del Covid-19, l'Union è certo di finire tra i primi tre del girone, ma come ha detto il difensore Julian Ryerson: "Non abbiamo ancora finito. Abbiamo ancora due partite e non ci accontentiamo del terzo posto".

Spunti per la sesta giornata



• La Real Sociedad precede il Manchester United di tre punti in vetta al Gruppo E, ma potrebbe non riuscire a blindare la qualificazione agli ottavi sino allo scontro diretto della sesta giornata al San Sebastian. Nella prima giornata la squadra di Erik ten Hag aveva perso 1-0 all'Old Trafford contro gli spagnoli.

• Nonostante José Mourinho abbia vinto l'Europa Conference League con la Roma la scorsa stagione, il portoghese farà il possibile per evitare di tornare in quella competizione. La sua squadra inoltre alla sesta giornata cercherà di vendicare la sconfitta per 2-1 dell'andata in casa del Ludogorets. I giallorossi sono terzi nel Gruppo C ma potrebbero ancora finire in fondo alla classifica.

Highlights: Ludogorets 2-1 Roma