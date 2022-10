Pareggiano Roma e Lazio, cinque squadre qualificate

Fenerbahçe, Friburgo, Real Betis, Real Sociedad e Rennes prenotano un posto nella fase a eliminazione diretta, mentre Roma e Lazio non vanno oltre il pareggio.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Bukayo Saka finalizza una bella azione e mantiene i Gunners a punteggio pieno nel Gruppo A, interrompendo la striscia di 14 vittorie casalinghe della squadra norvegese in Europa. Dopo una serie di scambi con Albert Sambi Lokonga, Saka tira in porta, la palla carambola su un difensore del Bodø/Glimt, torna sui suoi piedi e finisce in gol. I padroni di casa aumentano il ritmo dopo l'intervallo, ma Matt Turner ferma Amahl Pellegrino e Ola Solbakken calcia di poco alto.

Scott McTominay si avventa su una palla servita da Jadon Sancho nel recupero e spezza il cuore al coraggioso Omonoia, oltre che all'ottimo portiere Francis Uzoho. I Red Devils dominano nella loro prima partita casalinga in sette settimane ma non riescono a superare l'estremo difensore nigeriano sino alle battute finali. Marcus Rashford viene fermato tre volte nel primo tempo, mentre Uzoho mette le mani anche su un tiro di Casemiro che si infrange sulla traversa.

Il Betis conquista il punto necessario per assicurarsi un posto fra le prime due nel Gruppo C. La formazione spagnola sblocca il risultato al 34', quando un tiro dal limite di Sergio Canales supera Rui Patricio con una deviazione di Roger Ibañez. Andrea Belotti vede annullarsi un gol di testa per fuorigioco, ma pareggia dalla corta distanza nel secondo tempo e tiene accese le speranze dei giallorossi di arrivare secondi.

Il Friburgo raggiunge la fase a eliminazione diretta con una secca vittoria in Francia. Moussa Sissoko e Sébastien Corchia colpiscono un legno per il Nantes nel primo tempo, ma il potente tiro di Lukas Kübler sconvolge il copione della gara. Michael Gregoritsch firma il raddoppio, mentre una conclusione di Kevin Schade con una beffarda deviazione di Jean-Charles Castelletto porta il Friburgo sul 3-0. La gara si chiude con un gol da distanza ravvicinata di Wooyeong Jeong.

Un gol di testa di Samy Mmaee regala al Ferencváros tre punti fondamentali nel Gruppo H. Kristoffer Zachariassen porta i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con l'ottavo gol stagionale fra tutte le competizioni, ma una splendida rete su azione solitaria di Stefan Mitrović riporta gli ospiti in parità. Fermato dal palo qualche minuto prima, Mmaee firma il gol partita su calcio d'angolo di Lóránd Pászka.

Il meglio delle altre partite

• La tripletta nel primo tempo di Vítor Oliveira non basta al Braga, raggiunto dal 3-1 al 3-3 dall'Union Saint-Gilloise a Leuven.

• Christopher Wooh festeggia l'esordio da titolare con il Rennes segnando l'unico gol della gara contro la Dynamo Kyiv. La squadra francese e il Fenerbahçe hanno la certezza di arrivare tra le prime due nel Gruppo B.

• Serata da ricordare anche per William Bøving dello Sturm. Il giocatore, 19 anni, entra dalla panchina per la squadra austriaca e segna una doppietta che vale il 2-2 in casa della Lazio.

Tutti i risultati della quarta giornata

Gruppo A: Bodø/Glimt - Arsenal 0-1, PSV Eindhoven - Zürich 5-0

Gruppo B: AEK Larnaca - Fenerbahçe 1-2, Dynamo Kyiv - Rennes 0-1

Gruppo C: Real Betis - Roma 1-1, Ludogorets - HJK Helsinki 2-0

Gruppo D: St Gilloise - Braga 3-3, Union Berlin - Malmö 1-0

Gruppo E: Man United - Omonoia 1-0, Real Sociedad - Sheriff 3-0

Gruppo F: Feyenoord - Midtjylland 2-2, Lazio - Sturm Graz 2-2

Gruppo G: Nantes - Freiburg 0-4, Qarabağ - Olympiacos 0-0

Gruppo H: Trabzonspor - Monaco, Ferencváros - Crvena zvezda

Tutte le partite della quinta giornata (27 ottobre)

Gruppo A: Zürich - Bodø/Glimt (18:45), PSV Eindhoven - Arsenal (18:45)

Gruppo B: AEK Larnaca - Dynamo Kyiv (18:45), Fenerbahçe - Rennes (18:45)

Gruppo C: Ludogorets - Real Betis (18:45), HJK Helsinki - Roma (21:00)

Gruppo D: Malmö - St Gilloise (18:45), Union Berlin - Braga (18:45)

Gruppo E: Man United - Sheriff (21:00), Omonoia - Real Sociedad (21:00)

Gruppo F: Lazio - Midtjylland (18:45), Sturm Graz - Feyenoord (21:00)

Gruppo G: Freiburg - Olympiacos (21:00), Nantes - Qarabağ (21:00)

Gruppo H: Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00), Ferencváros - Monaco (21:00)