Fase a gironi Europa League: le combinazioni per il passaggio del turno

Potrebbero essere matematicamente tra le prime due alla quarta giornata: Fenerbahçe, Rennes, Real Betis*, Union SG*, Real Sociedad, Freiburg

*Potrebbe passare come prima del girone

Potrebbero essere eliminate dall'Europa League ma qualificarsi comunque per l'Europa Conference League: Zürich, AEK Larnaca, Dynamo Kyiv, HJK, Malmö*, Omonoia, Olympiacos

*Potrebbe essere matematicamente quarta

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre

Gruppo A

13/10: Bodø/Glimt (4) - Arsenal (6), PSV Eindhoven (4) - Zürich (0)

Lo Zürich sarà fuori dalle prime due posizioni con una sconfitta ma potrà ancora qualificarsi in Europa Conference League.

20/10: Arsenal - PSV Eindhoven

27/10: Zürich - Bodø/Glimt, PSV Eindhoven - Arsenal

03/11: Arsenal - Zürich, Bodø/Glimt - PSV Eindhoven

Gruppo B

13/10: AEK Larnaca (3) - Fenerbahçe (7), Dynamo Kyiv (0) - Rennes (7)

Il Fenerbahçe sarà matematicamente tra le prime due in caso di vittoria.

Il Rennes sarà tra le prime due con una vittoria in caso di sconfitta dell'AEK Larnaca.

L'AEK Larnaca non potrà arrivare nelle prime due posizioni in caso di sconfitta se il Rennes vincerà, ma potrà ancora qualificarsi in Europa Conference League.

La Dynamo non potrà arrivare nelle prime due posizioni in caso di sconfitta, oppure in caso di pareggio e mancata sconfitta del Fenerbahçe. La Dynamo potrebbe ancora qualificarsi in Europa Conference League.

27/10: AEK Larnaca - Dynamo Kyiv, Fenerbahçe - Rennes

03/11: Dynamo Kyiv - Fenerbahçe, Rennes - AEK Larnaca

Gruppo C

13/10: Real Betis (9) - Roma (3), Ludogorets (4) - HJK Helsinki (1)

Il Betis sarà matematicamente tra le prime due se eviterà la sconfitta. Gli spagnoli saranno agli ottavi come primi del girone se vinceranno e il Ludogorets perderà o pareggerà.

L'HJK sarà fuori dalle prime due posizioni in caso di sconfitta ma potrà ancora qualificarsi in Europa Conference League.

27/10: Ludogorets - Real Betis, HJK Helsinki - Roma

03/11: Real Betis - HJK Helsinki, Roma - Ludogorets

Gruppo D

13/10: Union SG (9) - Braga (6), Union Berlin (3) - Malmö (0)

L'Union SG sarà tra le prime due con una vittoria, oppure con un pareggio e contemporanea mancata vittoria dell'Union Berlin. L'Union SG andrà agli ottavi come prima del girone con una vittoria se l'Union Berlin perderà o pareggerà.

Il Malmö non potrà più raggiungere le prime due posizioni con una sconfitta oppure anche con un pareggio se il Braga eviterà la sconfitta. In entrambi i casi il Malmö sarà ancora in corsa per l'Europa Conference League. Tuttavia il Malmö sarà matematicamente quarto con una sconfitta se il Braga non perderà.

27/10: Malmö - Union SG, Union Berlin - Braga

03/11: Union SG - Union Berlin, Braga - Malmö

Gruppo E

13/10: Man United (6) - Omonoia (0), Real Sociedad (9) - Sheriff (3)

La Real Sociedad sarà tra le prime due se eviterà la sconfitta.

L'Omonoia non potrà più raggiungere le prime due posizioni se mancherà la vittoria ma potrà ancora qualificarsi in Europa Conference League.

27/10: Man United - Sheriff, Omonoia - Real Sociedad

03/11: Real Sociedad - Man United, Sheriff - Omonoia

Gruppo F

13/10: Feyenoord (4) - Midtjylland (4), Lazio (4) - Sturm Graz (4)

Niente potrà decidersi alla quarta giornata.

27/10: Lazio - Midtjylland, Sturm Graz - Feyenoord

03/11: Midtjylland - Sturm Graz, Feyenoord - Lazio

Gruppo G

13/10: Nantes (3) - Freiburg (9), Qarabağ (6) - Olympiacos (0)

Il Freiburg sarà matematicamente nelle prime due posizioni se eviterà la sconfitta.

L'Olympiacos non potrà più raggiungere le prime due posizioni con una sconfitta o pareggio ma potrà ancora qualificarsi in Europa Conference League.

27/10: Freiburg - Olympiacos, Nantes - Qarabağ

03/11: Olympiacos - Nantes, Qarabağ - Freiburg

Gruppo H

13/10: Trabzonspor (3) - Monaco (6), Ferencváros (6) - Crvena zvezda (3)

Niente potrà decidersi alla quarta giornata.

27/10: Crvena zvezda - Trabzonspor, Ferencváros - Monaco

03/11: Trabzonspor - Ferencváros, Monaco - Crvena zvezda