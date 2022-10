Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Europa League

La fase a gironi di UEFA Europa League 2022/23 entra nella fase decisiva, con alcune squadre che possono già qualificarsi alla quarta giornata.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi caldi in vista della quarta tornata di incontri.

Giovedì 6 ottobre

Gruppo A: Bodø/Glimt - Arsenal (18:45), PSV Eindhoven - Zürich (21:00)

Gruppo B: AEK Larnaca - Fenerbahçe (18:45), Dynamo Kyiv - Rennes (18:45)

Gruppo C: Real Betis - Roma (18:45), Ludogorets - HJK Helsinki (21:00)

Gruppo D: Union St Gilloise - Braga (18:45), Union Berlin - Malmö (21:00)

Gruppo E: Man United - Omonoia (21:00), Real Sociedad - Sheriff (21:00)

Gruppo F: Feyenoord - Midtjylland (18:45), Lazio - Sturm Graz (21:00)

Gruppo G: Nantes - Freiburg (18:45), Qarabağ - Olympiacos (18:45)

Gruppo H: Trabzonspor - Monaco (21:00), Ferencváros - Crvena zvezda (21:00)

Qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi passano automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League alle terze classificate nei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Cosa guardare

Highlights: Zürich - PSV 1-5

Cody Gakpo: l'Erling Haaland dell'Europa League?

Con due gol nel 5-1 in casa dello Zurigo, Cody Gakpo del PSV Eindhoven è salito in vetta alla classifica marcatori di Europa League 2022/23 insieme a Santiago Giménez del Feyenoord con tre gol. Con l'ultima doppietta, il 23enne attaccante è arrivato a quota 12 reti con il PSV fra tutte le competizioni (più una in Nations League con i Paesi Bassi a settembre).

Ma Gakpo non si limita a segnare. Dopo la vittoria dello Zurigo, è emerso che il giocatore del PSV ha contribuito a 22 gol stagionali (12 reti, 10 assist), eguagliando Erling Haaland del Manchester City (19 reti, 3 assist). Mentre la sua squadra si prepara a ospitare i campioni di Svizzera, riuscirà a tenere il passo del norvegese?

Rashford e la 'vittoria necessaria' dello United

Lo United conta ancora su Rashford

Il breve periodo di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United è stato caratterizzato da alti e bassi estremi e la vittoria per 3-2 in casa dell'Omonoia alla terza giornata ne è stata la sintesi perfetta. Lo United è andato al riposo inaspettatamente in svantaggio per 1-0, poi Marcus Rashford e Anthony Martial sono riusciti a portare il risultato sul 3-1 e i Red Devils hanno subito un altro gol, concludendo la gara con i nervi a fior di pelle.

Rashford può certamente dissi soddisfatto dei due gol segnati nella sua prima partita europea della stagione, ma resta da vedere se partirà titolare al ritorno, quando lo United potrebbe assicurarsi la fase a eliminazione diretta. "Fin dal primo giorno sono stato entusiasta di lavorare con lui", ha detto Ten Hag a proposito del 24enne, che in Premier League prende regolarmente il posto di Cristiano Ronaldo. "Ora sta esprimendo tutte le sue potenzialità".

Highlights: Arsenal - Bodø/Glimt 3-0

Squadre a punteggio pieno

Cinque squadre arrivano alla quarta giornata a punteggio pieno: Arsenal (che ha giocato solo due partite), Real Betis, Real Sociedad, Freiburg e Union St Gilloise, all'esordio nelle competizioni UEFA. Con il format attuale, nessuna squadra ha mancato la fase a eliminazione diretta concludendo con almeno 10 punti in classifica, il che è di buon auspicio per tutte quelle a nove punti.

La situazione è tutt'altro che chiara nel Gruppo F, dove il Feyenoord è in testa a un girone in cui tutte le squadre hanno quattro punti dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Battuta in finale nella scorsa Europa Conference League, la squadra di Rotterdam ospita il Midtjylland ed è quella che ha divertito di più nella fase a gironi, con 10 gol segnati e un totale di 16 gol tra segnati e subiti in tre partite.

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa League? Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Prossime partite

• La fase a eliminazione diretta è cambiata. A partire dalla scorsa stagione, alle vincitrici dei gironi di Europa League è garantito un posto agli ottavi di finale, mentre le seconde devono superare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro le terze classificate della Champions League.

• Con il nuovo format, non tutto è perduto nemmeno per le squadre che arrivano terze nel girone, perché vanno agli spareggi per la fase eliminazione diretta di Europa Conference League. Prima della quarta giornata, tra le terze classificate ci sono Roma, Lazio e Union Berlin.

Highlights: Roma - Betis 1-2