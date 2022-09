Midtjylland - Lazio 5-1, Danimarca amara per Sarri

La Lazio cade in Danimarca sotto i colpi di uno scatenato Midtjylland. La squadra danese piazza un terribile uno-due nel primo tempo, poi dilaga nella ripresa. Inutile la rete di Sergej Milinković-Savić per i biancocelesti.

Nelle prime battute la Lazio cerca di imporre il proprio gioco e di chiudere la squadra danese nella sua metà campo. Nel giro di quattro minuti - tra il 26’ e il 30’ - il Midtjylland segna però due volte. Prima Paulinho batte Ivan Provedel in girata approfittando di una dormita generale della difesa capitolina sul passaggio di Evander.

Poi Sory Keba mette dentro di piatto il gol del 2-0 sfruttando l’intelligente passaggio di Anders Dreyer. La Lazio prova a reagire ma Jonas Lössl sventa su Pedro. In apertura di ripresa la Lazio ci riprovo ma sugli sviluppi di un corner Luis Alberto manda il pallone a stamparsi sul palo.

Brutta serata per Ciro Immobile e compagni in Danimarca. Getty Images





Dal possibile 2-1 si passa rapidamente al 3-0. Evander trasforma il rigore concesso per la trattenuta di Danilo Cataldi su Isaksson, Maurizio Sarri mette dentro Adam Marušić, Matteo Cancellieri e Milinković-Savić, e proprio il serbo impiega pochi minuti a trovare la via del gol con un tiro da fuori che trova la complicità di Lössl.

Neanche il tempo di sperare in una reazione e arriva un altro rigore per la squadra danese. Fallo di Marušić su Isaksen. Evander si incarica della battuta e si fa bloccare il tentativo di trasformazione da Provedel, che non può nulla sul successivo tap-in dello stesso Isaksen.

La Lazio si arrende. Evander batte una punizione sulla trequarti e scambia con Olsson, poi disegna un cross profondo verso il secondo palo: Erik Sviatchenko si inserisce tra Cancellieri e Mario Gila e batte Provedel con una perfetta volée di sinistro. Festa danese, serata da dimenticare per la Lazio di Maurizio Sarri.