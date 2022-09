Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Europa League

Il Manchester United deve affrontare una dura prova sul campo dello Sheriff in UEFA Europa League, mentre un ex Red Devil spera di centrare una preziosa vittoria esterna con il PSV Eindhoven in casa dell'Arsenal.

Giovedì 15 settembre

Gruppo A: Arsenal - PSV Eindhoven (21:00), Bodø/Glimt - Zürich (21:00)

Gruppo B: Dynamo Kyiv - AEK Larnaca (21:00), Rennes - Fenerbahçe (21:00)

Gruppo C: Real Betis - Ludogorets (21:00), Roma - HJK Helsinki (21:00)

Gruppo D: St Gilloise - Malmö (21:00), Braga - Union Berlin (21:00)

Gruppo E: Real Sociedad - Omonoia (18:45), Sheriff - Man United (18:45)

Gruppo F: Midtjylland - Lazio (18:45), Feyenoord - Sturm Graz (18:45)

Gruppo G: Olympiacos - Freiburg (18:45), Qarabağ - Nantes (18:45)

Gruppo H: Trabzonspor - Crvena zvezda (18:45), Monaco - Ferencváros (18:45)

Qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi passano automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League alle terze classificate nei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Cosa guardare

Lo United può dettare legge?

Ci sono stati segnali positivi con Erik ten Hag per il Manchester United, ma la sconfitta nel Gruppo E contro la Real Sociedad ha messo in luce un difetto ben noto: la squadra fatica a superare le avversarie dalla mentalità prettamente difensiva. Il club inglese deve imparare in fretta perché può aspettarsi altrettanto a Chisinau.

Lo Sheriff può ispirarsi alla scorsa Champions League, quando ha vinto contro il Real Madrid al Bernabéu. I campioni di Moldavia sono reduci dalla vittoria per 3-0 alla prima giornata contro l'Omonoia con appena il 43% di possesso palla.

Crederci fino alla fine

I colpi di scena del finale e la frettolosa riscrittura dei commenti alle partite sono stati un tema della prima giornata. Cinque gare sono arrivate agli ultimi minuti con le squadre sull'1-1, ma solo una – PSV - Bodø/Glim – è rimasta in parità fino al triplice fischio. Fenerbahçe, Rennes, Ludogorets e Nantes hanno strappato la vittoria all'ultimo grazie a una combinazione di gol all'esordio, gol dei subentrati e prodezze. In Europa League, si sa, non è mai detta l'ultima parola.

Si riaccende la rivalità con l'Arsenal

È giusto dire che Ruud van Nistelrooy e l'Arsenal hanno un legame. L'attaccante olandese ha segnato solo due gol con il Manchester United in 12 sfide contro i Gunners dal 2001 al 2006, quando le squadre si contendevano la supremazia in Inghilterra. La sua importanza, però, è stata innegabilmente maggiore, a cominciare dalla "Battaglia all'Old Trafford" del 2003.

Van Nistelrooy è al suo primo ruolo da allenatore e sarà sulla panchina avversaria quando l'Arsenal affronterà il PSV Eindhoven. L'undici di Mikel Arteta ha lavorato sodo per vincere a Zurigo alla prima giornata e quasi sicuramente avrà la stesse difficoltà contro la squadra di Van Nistelrooy, trascinata dall'entusiasmante Cody Gakpo.

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa League? Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Altri spunti e giornate successive

• Le due partite contro il Betis alla terza e quarta giornata acquisiscono maggiore importanza per la Roma dopo la clamorosa sconfitta contro il Ludogorets.

• Il Ferencváros è partito bene ed è certamente da tenere d'occhio; unica squadra ungherese coinvolta nella fase a gironi di tutte le competizioni maschili per club della stagione, ha infatti la possibilità di giocare la finale nella propria città.

