Classifica marcatori Europa League 2022/23: Rashford, Vitinha e Gimenez in vetta

Santiago Gimenez del Feyenoord e Vitinha del Braga sono stati raggiunti da Marcus Rashford del Manchester United in testa alla classifica marcatori di UEFA Europa League con quattro gol.

UEFA.com accende i riflettori sui migliori marcatori e assistmen della competizione, elencando anche i capocannonieri di Europa League delle passate stagioni.

I migliori marcatori 2022/23: elenco completo



Classifica marcatori di Europa League

Rashford è diventato il terzo giocatore a salire a quota quattro gol stagionali andandno a bersaglio nel 2-2 tra Barcellona e United nell'andata degli spareggi. Gimenez e Vitinha hanno chiuso la fase a gironi da capocannonieri a pari merito con quattro gol. Vitinha ha segnato una delle due triplette di questa stagione contro l'Union Saint-Gilloise alla quarta giornata e ha anche servito un assist, ma il Braga non è arrivato agli ottavi e l'attaccante è andato al Marsiglia nell'ultima giornata di mercato. Gimenez, partito spesso dalla panchina, ha una media di un gol ogni 43 minuti.

4 Marcus Rashford (Man United)

4 Vitinha (Braga)

4 Santiago Gimenez (Feyenoord)

3 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

3 Cody Gakpo (PSV)

3 Lorenzo Pellegrini (Roma)

3 Ludovic Blas (Nantes)

3 Rick (Ludogorets)

3 Gustav Isaksen (Midtjylland)

3 Michael Gregoritsch (Freiburg)

3 Martin Terrier (Rennes)

3 Victor Boniface (Union SG)

3 Joey Veerman (PSV)

3 Kwabwena Owusu (Qarabağ)

3 Kevin Volland (Monaco)

3 Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

3 Wissam Ben Yedder (Monaco)

3 Guélor Kanga (Crvena zvezda)

3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)



A parità di gol segnati i giocatori vengono elencati tenendo conto degli assist forniti e del minor numero di minuti giocati.

Classifica assist Europa League 2022/23

Evander, ex Brasile U17, ha il maggior numero di assist in Europa League 2022/23, avendo propiziato cinque dei 12 gol del Midtjylland nella fase a gironi (ne ha anche segnato uno).

5 Evander (Midtjylland)

4 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

3 Ludovic Blas (Nantes)

3 Cody Gakpo (PSV)

3 Juan Miranda (Real Betis)

3 Lorenzo Pellegrini (Roma)

3 Diego Rossi (Fenerbahçe)

Classifica gol+assist Europa League 2022/23

Anastasios Bakasetas del Trabzonspor ha totalizzato sette presenze, tre gol e quattro assist in Europa League 2022/23.

7 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

6 Evander (Midtjylland)

6 Cody Gakpo (PSV)

6 Lorenzo Pellegrini (Roma)

6 Ludovic Blas (Nantes)

5 Gustav Isaksen (Midtjylland)

5 Marcus Rashford (Manchester Uited)

5 Rick (Ludogorets)

5 Vitinha (Braga)

Quante triplette ci sono state in Europa League 2022/23?

Finora ci sono state solo due triplette. Prima di questa stagione ne sono state totalizzate 74, con una media di 5,7 a stagione. Il record di triplette in una sola edizione è di 12 nel 2014/15. In ogni stagione non ci sono mai state meno di tre triplette. Radamel Falcao ne ha collezionate tre nel 2010/11 e non è mai stato eguagliato.

Vitinha (Union Saint-Gilloise - Braga 3-3)

Kevin Volland (Monaco - Crvena zvezda 4-1)

I migliori marcatori in Europa League stagione per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Radamel Falcao detiene il record di gol in una stagione di Europa League, ben 17 in 14 presenze con il Porto nel 2010/11. Il colombiano è stato capocannoniere anche la stagione successiva, ma con l'Atlético de Madrid. Solo un altro giocatore è stato due volte capocannoniere: Aritz Aduriz dell'Athletic Club.

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP e Manchester United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma) e Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg) e Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica) & Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

I migliori marcatori di sempre in Europa League