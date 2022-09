Lazio-Feyenoord 4-2: poker al Feyenoord, Lazio da applausi

La Lazio inizia alla grande il suo cammino in UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, nella giornata inaugurale del Gruppo F, i Biancocelesti di Maurizio Sarri non danno scampo al Feyenoord e si impongono 4-2: primi gol nella capitale per Matías Vecino, segnano anche Luis Alberto e Felipe Anderson in una notte da incorniciare.

Lazio - Feyenoord 4-2: la partita minuto per minuto e le reazioni





Nel primo tempo quello Biancoceleste è un autentico monologo, gli olandesi - finalisti della scorsa UEFA Europa Conference League, sconfitti a Tirana dalla Roma - sono incapaci di tenere testa allo strapotere degli uomini di casa. Che passano dopo appena quattro minuti. Matías Vecino, con una grande intuizione, mette Luis Alberto solo davanti a Justin Bijlow, il "Mago" spagnolo apre il piatto e firma l'1-0.

Undici minuti e arriva il raddoppio, con una transizione mortifera. Ciro Immobile veste i panni di uomo-assist e mette in movimento Felipe Anderson, il brasiliano si accentra e lascia partire un sinistro che si insacca con la complicità del portiere avversario.

Al 28' arriva il tris per opera di Vecino, che poco prima si era visto ricacciare in gola l'urlo del gol dall'intervento fortuito di Bijlow: l'uruguaiano festeggia la sua prima rete con la maglia della Lazio con un perfetto tap-in dopo la respinta del numero 1 avversario sul tentativo di Immobile. Prima dell'intervallo arriva addirittura la traversa di Luis Alberto direttamente da calcio d'angolo: Lazio su livelli altissimi, Feyenoord incapace di offendere.



Luis Alberto porta in vantaggio i Biancocelesti di Sarri dopo appena quattro minuti all'Olimpico Getty Images

Nella ripresa il Feyenoord si presenta in campo con Alireza Jahanbakhshal posto del centrocampista polacco Sebastian Szymański e va vicina al gol in un paio di circostanze, mentre in transizione Immobile fallisce il gol del 4-0 che lo avrebbe fatto diventare miglior marcatore assoluto Biancoceleste di sempre nelle competizioni UEFA.



Il poker arriva al minuto 63' ancora grazie a Vecino, che firma dunque una doppietta raccogliendo l'assist di Luis Alberto. Gli olandesi trovano il gol con un rigore procurato e trasformato dal subentrato Santiago Giménez, che nel finale accorcia ulteriormente le distanze per gli ospiti. Le due reti dell'attaccante messicano non intaccano però la festa della squadra di Sarri, che parte conquistando tre punti importanti.