Falsa partenza Roma, vince il Ludogorets

La partenza della Roma, detentrice della UEFA Europa Conference League, nella fase a gironi della UEFA Europa League 2022/23 non è quella attesa: i Giallorossi, impegnati sul campo del Ludogorets, escono infatti sconfitti 2-1.

In avvio di gara i padroni di casa, più avanti a livello fisico rispetto alla Roma, mettono paura ai Giallorossi, con Bernard Tekpetey che manca per un soffio l'appuntamento con il gol su invito di Kiril Despodov.

Le folate offensive bulgare mettono in difficoltà la squadra di José Mourinho, che tuttavia cresce con il passare dei minuti e, sugli sviluppi di un corner, centra un palo con Gianluca Mancini. L'equilibrio, però, non si spezza e le due formazioni tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

In avvio di ripresa è ancora Pellegrini a sfiorare il gol: lancio di Paulo Dybala a scavalcare la difesa e il capitano giallorosso, a tu per tu con Sergio Padt, sbaglia la misura del pallonetto spedendo la sfera oltre la traversa.

Tocca poi alla Joya puntare la porta bulgara, ma il sinistro dal limite dell'argentino sibila di poco alto. Due ghiotte occasioni fallite, che fanno scattare la più classica delle leggi non scritte del calcio: gol sbagliato, gol subito.

A spezzare gli equilibri, al 75', è infatti il Ludogorets: Cauly si accentra e si invola verso l'area della Roma, penetra indisturbato e batte Mile Svilar con un tocco angolato. La difesa giallorossa, nell'occasione, è tutt'altro che impeccabile.

José Mourinho corre ai ripari pescando energie fresche dalla panchina: una conclusione di Mady Camara viene neutralizzata quasi sulla linea, poi, sul corner successivo, Pellegrini sfiora il palo di testa. Sono le prove generali per il pareggio, griffato Eldor Shomurodov.

Eldor Shomurodov ha firmato il momentaneo pareggio della Roma AFP via Getty Images

L'attaccante uzbeko, subentrato dalla panchina, sfrutta al meglio un cross di Pellegrini e piazza il pallone all'angolino di testa per l'1-1 all'86'. Tutto finito? Nemmeno per sogno perché i padroni di casa si riversano all'attacco e trovano immediatamente il nuovo vantaggio con Gustavo Nonato, all'88'.

La seconda rimonta giallorossa non arriva: finisce 2-1 per il Ludogorets, il cammino europeo per la Roma comincia in salita.