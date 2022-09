Confermate le rose della fase a gironi di Europa League

Le 32 squadre della fase a gironi della UEFA Europa League hanno presentato le liste dei giocatori in vista della prima giornata di giovedì. Leggi il regolamento della competizione per le regole sulle liste dei giocatori.

Clicca sui link per vedere le rose complete di ogni squadra. (*indica i giocatori della Lista B).

Calendario fase a gironi

Gruppo A

Arsenal

Bodø/Glimt

PSV Eindhoven

Zürich

Gruppo B

AEK Larnaca

Dynamo Kyiv

Fenerbahçe

Rennes

Gruppo C

Betis

HJK Helsinki

Ludogorets

Roma

Gruppo D

Braga

Malmö

St Gilloise

Union Berlin

Gruppo E

Man United

Omonoia

Real Sociedad

Sheriff

Gruppo F

Feyenoord

Lazio

Midtjylland

Sturm Graz

Gruppo G

Freiburg

Nantes

Olympiacos

Qarabağ

Gruppo H

Crvena zvezda

Ferencváros

Monaco

Trabzonspor

Scarica l'app Europa!

Cosa sono queste liste?

Ogni club deve presentare due liste di giocatori, includendo dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. La lista A, composta da un massimo di 25 giocatori, deve essere presentata alla federazione di appartenenza per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di venerdì 2 settembre.

La stessa procedura si applica alla Lista B, per i giocatori nati dopo il 2000 che sono stati in forza a un club per due o tre anni (i dettagli completi sono disponibili qui). Le liste devono essere presentate entro le 24:00 CET del giorno che precede ogni giornata di gara.

I club possono fare qualche modifica alla squadra durante la stagione?

Sì... ma se arrivano alla fase a eliminazione diretta. Prima degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, entro le 24:00 CET del 2 febbraio, i club possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori. Rimane comunque il limite di 25 calciatori.