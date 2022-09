Europa League: risultati e posizione in campionato delle contendenti

Alla fase a gironi di UEFA Europa League partecipano 32 squadre. In questo articolo presentato da Swissquote, UEFA.com riepiloga gli ultimi risultati a livello nazionale di tutte le contendenti.

Europa League: calendario, sorteggi, finale

Grandi gol dell'Arsenal in Europa League

GRUPPO A

Ultimi risultati: SVVVVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Man United - Arsenal 3-1, 04/09, Premier League

Situazione attuale: 1° in Premier League 

La squadra di Mikel Arteta ha iniziato la Premier League con cinque vittorie consecutive ma ha subito la prima battuta di arresto all'Old Trafford contro il Manchester United.

Ultimi risultati: SVVSPV

Risultato più recente: Twente - PSV 2-1, 03/09, Eredivisie

Situazione attuale: 4° in Eredivisie

Il PSV ha segnato 22 gol vincendo le prime quattro partite di Eredivisie, ma la serie si è interrotta sabato con la sconfitta in casa del Twente.

Ultimi risultati: SVSPVV

Risultato più recente: Bodø/Glimt - Molde 1-4, 03/09, Premier Division

Situazione attuale: 2° in Premier Division

Il Bodø/Glimt è a 10 punti dal Molde ma continua a cercare il terzo titolo consecutivo; Amahl Pellegrino è il capocannoniere del campionato con 19 gol nel 2022.

Ultimi risultati: SSVVVP

Risultato più recente: Zürich - Lugano 1-2, 03/09, Super League

Situazione attuale: 9° in Super League

Lo Zurigo non ha vinto le prime sette partite della Super League svizzera (P2 S5) ma ha vinto le ultime cinque in tutte le altre competizioni (Coppa Svizzera e qualificazioni di UEFA Europa League).

Guarda i gol della Dynamo Kyiv della scorsa stagione

GRUPPO B

Ultimi risultati: SSSSVV

Risultato più recente: Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv 3-2, 03/09, Premier League

Situazione attuale: 15° in Premier League

La Dynamo ha perso le ultime quattro partite fra tutte le competizioni; i due gol segnati sabato sono stati i primi durante questa striscia.

Ultimi risultati: PVSVPS

Risultato più recente: Troyes - Rennes 1-1, 04/09, Ligue 1

Situazione attuale: 9° in Ligue 1

La sconfitta per 1-0 contro il Lorient nella gara di apertura della Ligue 1 è stata la prima partita in cui il Rennes non ha segnato in casa da settembre 2021; da allora ha vinto entrambe le gare interne.

Ultimi risultati: VSVVVV

Risultato più recente: Fenerbahçe - Kayserispor 2-0, 03/09, Super League

Situazione attuale: 3° in Super League

L'attaccante ecuadoriano Enner Valencia ha segnato sei gol nelle prime tre partite di campionato ma è stato espulso alla quarta.

Ultimi risultati: SPVVPV

Risultato più recente: Omonoia - AEK Larnaca 3-2, 03/09, First Division

Situazione attuale: 10° in First Division

I gialloverdi erano imbattuti da sette partite in stagione con il nuovo allenatore José Luis Oltra (V3 P4), ma sabato hanno perso contro l'Omonoia.

Highlights finale di UEFA Europa Conference League: Roma - Feyenoord 1-0

GRUPPO C

Ultimi risultati: SVPVV

Risultato più recente: Udinese - Roma 4-0, 04/09, Serie A

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Dopo l'ottima partenza in Serie A, la Roma ha subito la prima sconfitta stagionale, la più pesante di sempre per José Mourihno in Serie A.

Ultimi risultati: VPVPVV

Risultato più recente: Ludogorets - Hebar 6-0, 04/09, A League

Situazione attuale: 2° in A League

L'attaccante argentino Matías Tissera ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite fra tutte le competizioni.

Ultimi risultati: SVVV

Risultato più recente: Real Madrid - Real Betis 2-1, 03/09, Liga

Situazione attuale: 4° in Liga

Dopo tre vittorie in campionato, la squadra di Manuel Pellegrini si è arresa in casa del Real Madrid. Unica nota positiva il quarto gol di Borja Iglesias.

Ultimi risultati: VPVVVP

Risultato più recente: HJK - HIFK, 05/09, First Division

Situazione attuale: 2° in First Division

Campione di Finlandia nel 2021, la squadra di Toni Koskela non perde da otto gare tra tutte le competizioni, ovvero da fine luglio (V6 P2).

Guarda i gol del Braga la scorsa stagione

GRUPPO D

Ultimi risultati: VVVVP

Risultato più recente: Braga - Vitória SC 1-0, 03/09, Liga

Situazione attuale: 2° in Liga

Il Braga ha recuperato tre volte contro lo Sporting CP nel 3-3 alla prima giornata e ha vinto tutte e quattro le partite di campionato successive, segnando 15 gol.

Ultimi risultati: SVPVPV

Risultato più recente: Elfsborg - Malmö 3-2, 04/09, First Division

Situazione attuale: 5° in First Division

I campioni di Svezia hanno salutato il tecnico Miloš Milojević a fine luglio e hanno raggiunto la fase a gironi di Europa League con il successore Andreas Georgson.

Ultimi risultati: PVVPVV

Risultato più recente: Union Berlin - Bayern 1-1, 03/09, Bundesliga

Situazione attuale: 4° in Bundesliga

La squadra di Urs Fischer ha esordito alla grande in Bundesliga (V3 P2) e ha segnato molto con i neoacquisti Jordan Pefok (3) e Sheraldo Becker (5).

Ultimi risultati: VSVVSS

Risultato più recente: Zulte-Waregem - St Gilloise 1-3, 04/09, First League

Situazione attuale: 5° in First League

Da neopromosso, il St GIlloise è arrivato secondo in Belgio la scorsa stagione; partecipa alle competizioni UEFA per la prima volta ma ha giocato in Coppa delle Fiere negli anni '50 e '60.

Highlights finale 2017: Ajax - Man. United 0-2

GRUPPO E

Ultimi risultati: VVVVSS

Risultato più recente: Man United - Arsenal 3-1, 04/09, Premier League

Situazione attuale: 5° in Premier League

Dopo aver perso le prime due partite con il neoallenatore Erik ten Hag, lo United ha recuperato battendo la capolista Arsenal domenica grazie a una doppietta di Marcus Rashford e un gol di Antony.

Ultimi risultati: PVSV

Risultato più recente: Real Sociedad - Atlético Madrid 1-1, 03/09, Liga

Situazione attuale: 9ª in Liga

La squadra di Imanol Alguacil ha vinto entrambe le trasferte della stagione ma non ha ancora vinto in due gare casalinghe (P1 S1).

Ultimi risultati: VPPVPV

Risultato più recente: Dacia Buiucani - Sheriff 0-1, 03/09, First Division

Situazione attuale: 1° in First Division

La squadra di Stjepan Tomas è imbattuta dopo sei partite e ha vinto 20 degli ultimi 22 campionati moldavi.

Ultimi risultati: VSVVS

Risultato più recente: Omonoia - AEK Larnaca 3-2, 03/09, First Division

Situazione attuale: 9° in First Division

La squadra di Neil Lennon ha eliminato il Gent con un 4-0 complessivo agli spareggi ma ha iniziato il campionato perdendo 1-0 contro l'Akritas Chlorakas.

I gol del Feyenoord nel 2021/22

GRUPPO F

Ultimi risultati: SPVPV

Risultato più recente: Lazio - Napoli 1-2, 03/09, Serie A

Situazione attuale: 8ª in Serie A

La squadra di Maurizio Sarri era imbattuta in campionato (V2 P2) prima della sconfitta in casa contro il Napoli.

Ultimi risultati: VVVPV

Risultato più recente: Go Ahead Eagles - Feyenoord 3-4, 03/09, Eredivisie

Situazione attuale: 2° in Eredivisie

Danilo, acquistato quest'estate, ha segnato cinque gol in Eredivisie con il Feyenoord, ancora imbattuto dopo cinque partite di campionato (V4 P1).

Ultimi risultati: SVSPSP

Risultato più recente: Midtjylland - AaB 0-2, 04/09, Super League

Situazione attuale: 8° in Super League

Il Midtjylland ha vinto solo due partite fra tutte le competizioni in questa stagione, nonostante i cinque gol di Pione Sisto in otto presenze.

Ultimi risultati: PVVSVS

Risultato più recente: Sturm Graz - Hartberg 0-0, 03/09, Bundesliga

Situazione attuale: 3° in Bundesliga

Lo Sturm ha vinto due gare consecutive per la prima volta in stagione dopo il 2-1 in campionato sul Rapid Wien e il 3-1 in Coppa d'Austria contro l'Austria Salzburg il 31 agosto.

Guarda il gol della vittoria dell'Olympiacos contro l'Arsenal nel 2020

GRUPPO G

Ultimi risultati: VPPVPP

Risultato più recente: Olympiacos - Ionikos 3-1, 03/09, Super League

Situazione attuale: 2° in Super League

L'Olympiacos ha pareggiato sei partite su nove fra tutte le competizioni in stagione con il nuovo allenatore Carlos Corberán.

Ultimi risultati: VVSPVV

Risultato più recente: Kapaz - Qarabağ 0-1, 01/09, Premier League

Situazione attuale: 2° in Premier League

I campioni d'Azerbaigian hanno vinto tutte e quattro le partite di campionato e non hanno subito gol a livello nazionale dalla sconfitta per 3-1 contro il Sabail nella giornata di apertura.

Ultimi risultati: VVVSVV

Risultato più recente: Leverkusen - Freiburg 2-3, 03/09, Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

I neoacquisti Michael Gregoritsch e Ritsu Doan hanno segnato rispettivamente tre e due gol durante l'esuberante partenza del Friburgo in Bundesliga (V4 S1).

Ultimi risultati: SPVSPP

Risultato più recente: Nantes - Paris 0-3, 03/09, Ligue 1

Situazione attuale: 13° in Ligue 1

I detentori della Coppa di Francia hanno vinto solo una partita ufficiale su sette in stagione; Mostafa Mohamed, in prestito dal Galatasaray, ha segnato due dei suoi sei gol.

Highlights: Crvena zvezda - M. Haifa 2-2

GRUPPO H

Ultimi risultati: PPVPSV

Risultato più recente: Crvena zvezda - Bačka Topola 1-1, 04/09, Super League

Situazione attuale: 1° in Super League

La Stella Rossa è in vetta alla classifica pur avendo giocato una gara in meno rispetto alle principali inseguitrici.

Ultimi risultati: VSPSPS

Risultato più recente: Nice - Monaco 0-1, 04/09, Ligue 1

Situazione attuale: 10° in Ligue 1

La squadra di Philippe Clement ha segnato almeno un gol in tutte e otto le partite della stagione, ma ne ha vinte solo due.

Ultimi risultati: VVVSVV

Risultato più recente: Újpest - Ferencváros 0-6, 04/09, First League

Situazione attuale: 1° in First League

Il neoarrivato Adama Traoré ha segnato 11 gol in tutte le competizioni con la vincitrice degli ultimi quattro titoli ungheresi.

Ultimi risultati: VPPSSV

Risultato più recente: Ümraniyespor - Trabzonspor 0-1, 02/09, Super League

Situazione attuale: 7° in Super League