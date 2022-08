Cosa guardare nella fase a gironi di UEFA Europa League

Con la Coppa del Mondo FIFA al via a dicembre, le sei giornate della fase a gironi di UEFA Europa League si condensano in sole nove settimane.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi di discussione della prima fase del torneo più intensa di sempre.

Quando si gioca la fase a gironi di Europa League? Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Ruud van Nistelrooy esulta dopo un gol con il Manchester United contro l'Arsenal nel 2004 Manchester United via Getty Images

I Gunners riaffrontano il PSV

L'Arsenal è stata la prima squadra estratta al sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2022/23. Quando poi è stato estratto il PSV Eindhoven per affiancarla nel Gruppo A, forse qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo: Ruud van Nistelrooy, allenatore del PSV, conosce bene i Gunners, che ha affrontato quando era attaccante del Manchester United.

Arsenal e PSV si sono incontrate sei volte in UEFA Champions League. Anche se i Gunners hanno avuto la meglio (V3 P2 S1), l'ultimo confronto (ottavi del 2006/07) è andato a favore del PSV. All'Arsenal Stadium, il difensore brasiliano Alex ha segnato un gol e un autogol, fissando l'incontro sull'1-1 e portando il risultato complessivo sul 2-1

Highlights 2021: Real Sociedad - Man. United 0-4

Ancora United per la Real Sociedad

Nella prima stagione con il nuovo allenatore Erik ten Hag, il Manchester United affronterà Sheriff e Omonoia. La squadra cipriota è allenata da Neil Lennon, ex giocatore in prova al Manchester City che, con la maglia del Celtic, ha anche battuto lo United per 1-0 nel 2006.

La Real Sociedad di San Sebastian potrebbe rappresentare un'avversaria più temibile per i Red Devils, anche se la squadra basca non è mai riuscita a segnare nei quattro incontri diretti a livello ufficiale (P2 S2). Più di recente, le formazione si sono incontrate ai sedicesimi di Europa League 2020/21. All'andata a Torino, i Red Devils si sono imposti 4-0 con gol di Bruno Fernandes e Marcus Rashford, suggellando di fatto la qualificazione.

Mourinho e la sua passione per l'Europa

Una motivazione in più per il Ferencváros

Con la finale di questa edizione in programma a Budapest, il Ferencváros prova a lottare per arrivare alla sfida decisiva. La formazione ungherese cercherà di affrontare al meglio Crvena zvezda, Monaco e Trabzonspor nel Gruppo H.

José Mourinho, nel frattempo, spera di aggiungere un altro trofeo alla sua ricca bacheca dopo aver vinto la prima UEFA Europa Conference League con la Roma. Lo "Special One" ha vinto questa competizione quando si chiamava Coppa UEFA con il Porto nel 2002/03 e ha rimesso le mani sul trofeo con il Manchester United nel 2016/17.