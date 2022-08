Finale di UEFA Europa League 2024: Dublin Arena

La UEFA Europa League 2023/24 si concluderà alla Dublin Arena di Dublino (Repubblica d'Irlanda).

Con una capienza superiore ai 50.000 spettatori, la Dublin Arena ospita le partite delle nazionali di calcio e rugby della Repubblica d'Irlanda. Inaugurato per la prima volta nel 2010, lo stadio ospiterà la sua seconda finale di UEFA Europa League dopo quella tutta portoghese del 2011 tra Porto e Braga, decisa da un gol di Radamel Falcao.

Quando si gioca la finale di Europa League 2024?

L'Europa League 2023/24 sarà la 15esima edizione della competizione con il format attuale e la 53esima dall'introduzione della Coppa UEFA. Le date di tutte le fasi del torneo, inclusa la finale, saranno comunicate a tempo debito.

Le prossime finali di Europa League 2024: Dublin Arena, Dublino

2025: stadio San Mamés, Bilbao

La storia del trofeo della UEFA Europa League

Che cosa vince chi trionfa in Europa League?

Il trofeo della UEFA Europa League, che con i suoi 15 kg è il più pesante messo in palio dalla UEFA. Per rendere il tutto ancor più interessante, non ha i manici.

La squadra vincitrice dell'edizione 2023/24 guadagna anche un posto nella fase a gironi di UEFA Champions League 2024/25, se non si qualifica attraverso le competizioni nazionali.

Scarica l'app Europa!