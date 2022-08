Tutto sulle qualificazioni di Europa League: partite, risultati, regole e date

Dieci squadre hanno raggiunto la fase a gironi 2022/23 di UEFA Europa League attraverso le qualificazioni, ma come funzionavano? UEFA.com vi spiega tutto.

Quando si sono giocate le partite di qualificazione di Europa League? Andata spareggi: 18 agosto 2022

Ritorno spareggi: 25 agosto 2022

In breve

Un totale di 27 squadre si sono affrontate nelle qualificazioni dell'edizione 2022/23 di Europa League, tra cui nove che entrano in questa fase. Come nel 2021/22, ci sono state solo due fasi: il terzo turno di qualificazione e gli spareggi. Dieci squadre sono passate alla fase a gironi.

Le squadre hanno giocato in casa e in trasferta. Se le squadre erano in parità dopo 180 minuti, si sono giocati i tempi supplementari e i calci di rigore. Non era prevista la regola dei gol in trasferta.

Spareggi

Squadre partecipanti (20)

7 entrano in questa fase (Priorità 1)

6 eliminate dal percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di Champions League (Priorità 2)

5 vincitrici del percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di Europa League (Priorità 3)

2 vincitrici del percorso Principale del terzo turno di qualificazione di Europa League (Priorità 4)

Guarda i dieci gol più belli dell'edizione 2021/22 di Europa League

Sorteggio

Il sorteggio si è svolto martedì 2 agosto.

Partite (18 e 25 agosto)

Dnipro (UKR)* - AEK Larnaca (CYP) 1-5 tot

Gent (BEL)* - Omonoia (CYP)* 0-4 tot

Austria Wien (AUT)* - Fenerbahçe (TUR) 1-6 tot

Zürich (SUI) - Heart of Midlothian (SCO)* 3-1 tot

HJK (FIN) - Silkeborg (DEN)* 2-1 tot

Malmö (SWE) - Sivasspor (TUR)* 5-1 tot

Ferencváros (HUN) - Shamrock Rovers (IRL) 4-1 tot

Apollon (CYP) - Olympiacos (GRE) tot 2-2 (dts, l'Olympiacos vince 3-1 ai rigori)

Pyunik (ARM) - Sheriff (MDA) 0-0 tot (dts, lo Sheriff vince 3-2 ai rigori)

Ludogorets (BUL) - Žalgiris (LTU) 4-3 tot, dts

*ammesse di diritto a questa fase

Cosa succede dopo?

Le vincitrici andranno alla fase a gironi di Europa League.

Le perdenti andranno alla fase a gironi di Europa Conference League.

La fase a gironi in questo momento

Terzo turno di qualificazione

Squadre partecipanti (14)

10 eliminate dal secondo turno di qualificazione di Champions League (percorso Campioni)

2 entrano in questa fase

2 eliminate dal secondo turno di qualificazione di Champions League (percorso Piazzate)

Partite (4 e 11 agosto)

Malmö FF (SWE) - Diddeleng (LUX) tot: 5-2 – 3-0, 2-2

Shamrock Rovers (IRL) - Shkupi (MKD) tot: 5-2 – 3-1, 1-2

Linfield (NIR) - Zürich (SUI) tot: 5-0 – 0-2, 3-0

Olympiacos (GRE) - Slovan Bratislava (SVK) tot: 3-3 – 1-1, 2-2 (dts, Olympiacos vince 4-3 dcr)

Maribor (SVN) - HJK Helsinki (FIN) tot: 3-0 – 0-2, 1-0

AEK Larnaca (CYP) - Partizan (SRB)* tot: 4-3 – 2-1, 2-2

Fenerbahçe (TUR) - Slovácko (CZE)* tot: 4-1 – 3-0, 1-1

*ammesse di diritto a questa fase

Cosa succede dopo?

Le vincenti vanno agli spareggi di Europa League.

Le perdenti vanno nel relativo percorso degli spareggi di Europa Conference League.