Come funzionano le qualificazioni di Europa League: calendario, risultati, regole e date

Dieci squadre raggiungeranno la fase a gironi 2022/23 di UEFA Europa League attraverso le qualificazioni, ma chi vi partecipa? Come funzionano? Quando si giocano le partite? UEFA.com vi spiega tutto.

Quando si giocano le partite di qualificazione di Europa League? Andata terzo turno di qualificazione: 4 agosto 2022

Ritorno terzo turno di qualificazione: 9 e 11 agosto 2022

Sorteggio spareggi: 2 agosto

Andata spareggi: 18 agosto 2022

Ritorno spareggi: 25 agosto 2022

In breve

Un totale di 27 squadre si affronteranno nelle qualificazioni dell'edizione 2022/23 di Europa League, tra cui nove che entrano in questa fase. Come nel 2021/22, ci sono solo due fasi: il terzo turno di qualificazione e gli spareggi. Dieci squadre passeranno alla fase a gironi.

Le squadre giocheranno in casa e in trasferta. Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti, si giocheranno i tempi supplementari e i calci di rigore. Non è prevista la regola dei gol in trasferta.

Terzo turno di qualificazione

Squadre partecipanti (14)

10 eliminate dal secondo turno di qualificazione di Champions League (percorso Campioni)

2 entrano in questa fase

2 eliminate dal secondo turno di qualificazione di Champions League (percorso Piazzate)

Partite (4 e 11 agosto)

Malmö FF (SWE) - Diddeleng (LUX) - 3-0

Shamrock Rovers (IRL) - Shkupi (MKD) 3-1

Linfield (NIR) - Zürich (SUI) 0-2

Olympiacos (GRE) - Slovan Bratislava (SVK) 1-1

Maribor (SVN) - HJK Helsinki (FIN) 0-2

AEK Larnaca (CYP) - Partizan (SRB)* - 2-1

Fenerbahçe (TUR) - Slovácko (CZE)* - 3-0

*ammesse di diritto a questa fase

Cosa succede dopo?

Le vincenti vanno agli spareggi di Europa League.

Le perdenti vanno nel relativo percorso degli spareggi di Europa Conference League.

Spareggi

Squadre partecipanti (20)

7 entrano in questa fase (Priorità 1)

6 eliminate dal percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di Champions League (Priorità 2)

5 vincitrici del percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di Europa League (Priorità 3)

2 vincitrici del percorso Principale del terzo turno di qualificazione di Europa League (Priorità 4)

Sorteggio

Il sorteggio si è svolto martedì 2 agosto.

Partite (18 e 25 agosto)

Dnipro (UKR)* - AEK Larnaca (CYP)/Partizan (SRB)

Gent (BEL)* - Omonoia (CYP)*

Austria Wien (AUT)* - Fenerbahçe (TUR)/Slovácko (CZE)

Linfield (NIR)/Zürich (SUI) - Heart of Midlothian (SCO)*

Maribor (SVN)/HJK (FIN) - Silkeborg (DEN)*

Malmö (SWE)/F91 Diddeleng (LUX) - Sivasspor (TUR)*

Qarabağ (AZE)/Ferencváros (HUN) - Shamrock Rovers (IRL)/Shkupi (MKD)

Maccabi Haifa (ISR)/Apollon (CYP) - Olympiacos (GRE)/Slovan Bratislava (SVK)

Crvena zvezda (SRB)/Pyunik (ARM) - Sheriff (MDA)/Plzeň (CZE)

Ludogorets (BUL)/Dinamo Zagreb (CRO) - Bodø/Glimt (NOR)/Žalgiris (LTU)

*ammesse di diritto a questa fase

Cosa succede dopo?

Le vincitrici andranno alla fase a gironi di Europa League.

Le perdenti andranno alla fase a gironi di Europa Conference League.

