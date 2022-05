Come è stata vinta e persa la finale di Europa League

"Piccoli dettagli" è una frase molto usata da giocatori e allenatori, ma in effetti è stato un solo gesto a decidere la finale di UEFA Europa League 2022 a Siviglia: la parata di Kevin Trapp su Aaron Ramsey ai calci di rigore dopo un 1-1.

I due allenatori esprimono il loro punto di vista sulla partita, mentre i reporter di UEFA.com analizzano i 120 minuti che hanno preceduto i tiri dal dischetto.

I fattori decisivi secondo gli allenatori

Glasner orgoglioso del Frankfurt

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "È stata esattamente la partita che ci aspettavamo. Loro sono molto fisici e giocano con palle lunghe. Tuta aveva i crampi e non riusciva a tornare. Abbiamo dovuto controllare il ritmo. I nostri rigori sono stati calciati benissimo, perché nell'ultimo mese ci siamo allenati. Knauff ha chiesto di non tirare: sarebbe stato l'undicesimo, dopo Trapp".

Giovanni van Bronckhorst, allenatore Rangers: "Ci siamo preparati per i rigori, ma [Borna] Barišić è uscito ed erail primo tiratore. Alcuni giocatori non erano in condizione per andare sul dischetto, ma Ramsey era disponibile. È davvero giù di morale, siamo tutti amareggiati e delusi. Si è preso la responsabilità ma purtroppo non ha segnato".

Highlights: Frankfurt - Rangers 1-1 (5-4 dcr)

I fattori decisivi secondo i reporter di UEFA.com

James Thorogood, reporter Frankfurt

Glasner ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscito a disorientare i Rangers per 120 minuti. L'uso di una linea difensiva a cinque ha richiesto molto più lavoro da parte di Ansgar Knauff e Filip Kostić, ma entrambi sono stati all'altezza. La posizione di Kostić, però, cambiava in continuazione. È stato una distrazione e una minaccia in egual misura, mentre la varietà delle sue giocate ha impedito ai Rangers di fermarlo".

Alex O'Henley, reporter Rangers

La grande parata di Trapp ai supplementari

Le possibilità dei Rangers sono svanite negli ultimi minuti dei tempi supplementari, quando Trapp ha fermato Ryan Kent con una parata miracolosa. Il portiere ha spezzato il cuore dei tifosi dei Rangers e ha portato la gara ai rigori, poi è stato di nuovo eroico neutralizzando Ramsey. Con cinque tiri impeccabili, il Francoforte non ha dato alcuna possibilità ad Allan McGregor.