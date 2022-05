Come può essere vinta (e persa) la finale di Europa League tra Frankfurt e Rangers

Spesso, le finali europee vengono risolte da singoli episodi: una giocata individuale, un calo di concentrazione o un duello vinto in una zona nevralgica del campo.

UEFA.com analizza i giocatori e i duelli individuali che potrebbero fare la differenza mercoledì all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

Riuscirà Kostić a fermare Tavernier?

Il cammino dei Rangers in Europa League

James Tavernier è stato il trascinatore dei Rangers nella fase a eliminazione diretta, con sette gol che gli sono valsi la vetta della classifica marcatori. Un bottino ragguardevole per un difensore (anche se quattro reti sono arrivate su rigore), ma se l'inglese ha spazio sulla fascia diventa letteralmente imprendibile nel 3-5-2 della sua squadra.

Il duello con Filip Kostić, che proverrà dalla direzione opposta, sarà affascinante, ma attenzione ai tagli sul secondo palo di Tavernier, come si è visto contro Braga e Leipzig su suggerimento di Ryan Kent dalla sinistra.

Riuscirà il Frankfurt a surclassare i Rangers?

Non è un segreto che il Frankfurt sfrutti soprattutto le fasce da quando Niko Kovač ha optato per il 3-5-2, la nuova tattica di riferimento. Kostić è il migliore di questo reparto: non a caso, è in testa alla classifica della competizione per numero di cross effettuati.

Oltre a Kostić, il Frankfurt può contare sulle incursioni di Ansgar Knauff sull'altra fascia. Il 20enne, in prestito dal Dortmund, ha riservato le sue migliori prestazioni per l'Europa League; se lui e Kostić riusciranno a esprimersi al meglio, potranno arginare Kent e Tavernier creando al contempo pericoli in avanti.

L'influenza di Lundstram nelle due fasi di gioco

Guarda il gol della vittoria di Lundstram (Rangers)

Ripensandoci, è incredibile che all'inizio dell'anno si parlasse della cessione di John Lundstram. Il calciatore di Liverpool ha impiegato un po' ad ambientarsi a Glasgow ed è stato usato col contagocce dall'ex tecnico Steven Gerrard. Tuttavia, è diventato una pedina fondamentale per Giovanni van Bronckhorst, che l'ha schierato sia come centrale in una difesa a tre che nel ruolo prediletto di centrocampista. Grazie ai suoi gol contro Dortmund e Leipzig, Lundstram è diventato un beniamino del pubblico e una certezza in fase difensiva come in quella offensiva.

Kent sale in cattedra

Con Alfredo Morelos infortunato e Kemar Roofe alle prese con una corsa contro il tempo per recuperare da un infortunio al ginocchio, i Rangers potrebbero giocare la finale senza un attaccante di ruolo. Joe Aribo ha dimostrato che può essere efficace come falso nove ma, senza una prima punta vera e propria, l'onere di decidere la partita ricadrà su Kent. L'esterno tende a salire in cattedra in Europa, dove gode di più libertà, e la sua velocità, i dribbling e i numeri nell'area avversaria potrebbero essere la chiave.

L'enigma del Frankurt in attacco

Il cammino del Frankfurt verso la finale di Europa League

Quando il Francoforte è arrivato alle semifinali di Europa League 2018/19, aveva un attacco guidato da Sebastien Haller, Luka Jović e Ante Rebić. Il problema era che, se i tre non segnavano, la squadra faceva molta fatica a trovare altre vie. In questa stagione, la linea offensiva è stata guidata da Rafael Borré: anche se ha segnato gol importanti, il collettivo è stato maggiore della somma delle parti per quanto riguarda l'attacco.

Indipendentemente dallo stato di forma di Jesper Lindstrøm, il reparto offensivo sarà formato da brevilinei, come quelloschierato senza successo dal Lipsia nella semifinale di andata contro i Rangers. L'idea di sfruttare gli spazi dietro era anche giusta, ma il Francoforte spera di fare meglio a Siviglia.

Il pubblico

Oltre a tutte le questioni tecniche e tattiche, il "12° uomo" avrà un ruolo fondamentale in quella che si preannuncia come una serata emozionante a Siviglia. Entrambe le tifoserie hanno dimostrato di cosa sono capaci in semifinale, ma i Rangers non avranno una partita casalinga su cui contare.

Il Francoforte ha vinto tutte le trasferte della fase a eliminazione diretta e ha un gran seguito. Nella sua trasferta in Spagna, ha espugnato il Camp Nou battendo il Barcellona per 3-2: con una posta in gioco ancora più alta, i tifosi delle Aquile sono pronti a spingersi ancora oltre.