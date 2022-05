I consigli di Júlio César per diventare un grande portiere

Júlio César è stato uno dei migliori portieri del mondo per oltre dieci anni.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, l'ex portiere del Brasile torna in campo per spiegare alcuni esercizi che gli hanno permesso di restare al top della forma negli anni.

Per prima cosa, illustra una tecnica per esercitarsi a coprire il primo palo durante le conclusioni ravvicinate degli avversari. "Dobbiamo coprire quest'area qui – commenta, indicando lo spazio tra lui e il palo – e cercare di anticipare il cross [che viene indirizzato verso l'altro lato]".

Per allenarsi nelle mischie in area, Júlio César spiega un esercizio: mentre è in porta, un preparatore tira un pallone sul primo palo e subito dopo ne tira un altro sul lato opposto per testare i riflessi del portiere. "Nel nostro ruolo bisogna arrivare il più vicino possibile alla perfezione", spiega il 42enne, vincitore della UEFA Champions League con l'Inter di José Mourinho nel 2010, dimostrando ancora una certa flessibilità per lanciarsi sui palloni in area.

Júlio César ricrea alcune grandi parate

Un'altra qualità di Júlio César era la capacità di intervenire sui cross: l'ex portiere spiega la tecnica e i ragionamenti che gli hanno permesso di arrivare ai massimi livelli.

Per questo esercizio, un giocatore crossa ripetutamente in area dalla fascia e il portiere, a volte sotto pressione, allontana la palla in sicurezza.

Fondamentale è saltare con la gamba destra a seconda della direzione del cross e sapere quando prendere la palla e quando allontanarla di pugno o di piede. Júlio César spiega anche come calciare una palla in modo efficace, colpendola di lato anziché da sotto per allontanarla il più possibile.