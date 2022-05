Finale UEFA Europa League, Eintracht Frankfurt - Rangers: guida alla partita

Sono passati 60 anni da quando Eintracht Frankfurt e Rangers si sono affrontati per la prima e unica volta in una competizione europea, ma adesso entrambi i club hanno le carte in regola per vincere un trofeo quando si affronteranno a Siviglia in finale di UEFA Europa League.

Presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della gara.

Lo storico trionfo dell'Eintracht

Guarda la vittoria del Frankfurt

L'unico precedente tra Frankfurt e Rangers risale alla semifinale di Coppa dei Campioni 1959/60, quando la formazione tedesca vinse 6-1 in casa e 6-3 a Glasgow, prima di perdere 7-3 nella storica finale contro il Real Madrid. "È stata la squadra più forte mai vista in vita mia", ha ricordato Sir Alex Ferguson, che era tra i 127.621 di Hampden Park quel giorno. "E poi sono stati spazzati 7-3 in finale!".

Il Frankfurt non perde da quattro gare contro avversari scozzesi in partite UEFA (V3 P1); oltre a queste partite coi Rangers, la formazione tedesca ha eliminato l'Aberdeen nel primo turno della Coppa UEFA 1979/80 poi vinta proprio dal club di Francoforte.

I Rangers a caccia del tris contro squadre di Bundesliga

Highlights: Rangers 3-1 Leipzig

I Rangers hanno perso la loro unica precedente finale contro una tedesca: 1-0 ai supplementari contro il Bayern Monaco in Coppa delle Coppe del 1967 a Norimberga, nella città che appena sei giorni prima, per ironia della sorte, aveva visto gli storici rivali del Celtic vincere la Coppa dei Campioni.

Il bilancio dei Light Blues in competizioni UEFA contro squadre tedesche è in pareggio: V18 P5 S18. In questa stagione però gli scozzesi hanno eliminato dalla competizione altre due squadre di Bundesliga: il Dortmund negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, e il Leipzig in semifinale - entrambe più in alto in classifica rispetto al Frankfurt in questa stagione.

Motivazioni extra per due calciatori dei Rangers

Tavernier: 'Vogliamo vincere'

Il difensore di origine tedesca del Celtic, Leon Balogun, ha una motivazione in più per la finale: "Giocavo per il Mainz che ha una certa rivalità con l'Eintracht Francoforte. Quindi per me è anche una questione personale. Devo rendere orgogliose due squadre".

Il capitano dei Rangers, James Tavernier, va a caccia di un primato perché si presenta alla finale da capocannoniere del torneo con sette gol. "Il Frankfurt è in finale non a caso. È una partita secca e daremo il massimo per vincere".

Siviglia è una città che porta fortuna al Frankfurt?

Highlights: Betis - Frankfurt 1-2 

La città di Siviglia con questa è alla sua terza finale UEFA: nella finale di Coppa dei Campioni del 1986, la Steaua Bucureşti ha battuto ai rigori il Barcellona al Ramón Sánchez-Pizjuán, mentre nella finale di Coppa UEFA del 2003 il Porto ha battuto il Celtic per 3-2 all'Estadio de La Cartuja.

I Rangers hanno giocato due volte al Ramón Sánchez-Pizjuán contro il Siviglia che si è imposto 2-0 nella Coppa delle Coppe 1962/63 e 1-0 nella fase a gironi 2009/10 di UEFA Champions League. Il Frankfurt è invece alla sua prima partita nell'impianto del Sevilla, ma all'inizio di quest'anno ha giocato a Siviglia contro il Real Betis negli ottavi di finale vincendo 2-1. Inoltre i tedeschi hanno eliminato la squadra che ha fermato il cammino europeo del Siviglia agli ottavi, ovvero il West Ham. Che Siviglia sia una città che porta bene ai tedeschi?