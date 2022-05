Frankfurt - West Ham 1-0 (tot. 3-1): le Aquile volano in finale

Rafael Borré segna l'unico gol della serata e permette al Frankfurt di raggiungere la sua prima finale europea dal 1980. Il West Ham gioca per oltre 70 minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Aaron Cresswell.

I momenti chiave 17': Cresswell viene espulso per il West Ham

26': Borré segna

44': un tiro di Antonio viene respinto sulla linea



La partita in breve: l'Eintracht tiene a bada gli Hammers

Aaron Cresswell viene espulso per un fallo su Jens Petter Hauge.

Il Frankfurt perde subito Martin Hinteregger per infortunio, ma al 20' si ritrova con un uomo in più grazie all'espulsione di Aaron Cresswell per atterramento su Jens Petter Hauge. Dopo l'iniziale cartellino giallo, il VAR rivede l'episodio e lo trasforma in cartellino rosso.

La squadra di casa approfitta subito della superiorità numerica: Ansgar Knauff pesca Borré smarcato in area e il giocatore insacca da otto metri.

Sull'altro fronte, Evan N'Dicka respinge un tiro di Michail Antonio sulla linea, poi si va al riposo. Nella ripresa scarseggiano le occasioni e nessuno dei due portieri deve compiere interventi degni di nota.

Il tecnico degli Hammers, David Moyes, viene espulso negli ultimi minuti di gioco: con lui se ne vanno anche le speranze del West Ham di tornare in una finale europea dopo 46 anni.

Nel finale, gli ospiti ci provano ancora ma non riescono a superare il muro dell'Eintracht, che stacca il biglietto per Siviglia.

Statistiche

Il Frankfurt non ha mai perso nelle 12 partite di UEFA Europa League della stagione (V7 P5).

Il Frankfurt ha tenuto la porta inviolata solo per la seconda volta in 20 partite di UEFA Europa League.

Il West Ham non è riuscito a segnare per la terza volta in 12 gare di UEFA Europa League stagionali.

Aaron Cresswell è stato espulso per la seconda volta nelle ultime tre partite di Europa League.

Il Frankfurt ha passato il turno 10 volte su 10 dopo aver vinto fuori casa all'andata.

Formazioni

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger (Touré 8'), N'Dicka; Knauff, Sow, Rode (Jakić 76'), Kostić; Hauge (Hrustic 82'), Borré (Paciência 82'), Kamada.

West Ham: Areola; Coufal (Yarmolenko 87'), Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice, Fornals (Benrahma 74'); Bowen, Antonio, Lanzini (Johnson 22').