Semifinale Europa League, Leipzig - Rangers: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Leipzig e Rangers si affronteranno giovedì 28 aprile nell'andata della semifinale di UEFA Europa League.

Quando : giovedì 28 aprile (21:00 CET) Dove : RB Arena, Lipsia Cosa : andata semifinale UEFA Europa League ( ritorno il 5 maggio ) Come seguirla : clicca qui per la marcia di avvicinamento alla partita

Leipzig - Rangers in breve

L'attaccante del Leipzig, Christopher Nkunku, ha segnato una doppietta nel 2-0 del ritorno contro l'Atalanta, col club tedesco che ha allungando a 13 la striscia di imbattibilità tra tutte le competizioni. Questo sarà il primo incrocio tra le due squadre.

La formazione di Glasgow invece ha battuto il Braga ai supplementari dopo una gara di ritorno elettrizzante all'Ibrox. Il Glasgow è diventato la prima squadra scozzese a qualificarsi in una semifinale nell'era della Europa League.

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Olmo; André Silva, Nkunku

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barišić; Jack, Lundstram; Aribo, Ramsey, Kent; Roofe

Abolita la regola dei gol in trasferta

Se le partite sono in pareggio per il numero di gol dopo il ritorno, allora la partita andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.