Atalanta - Lipsia 0-2 (and. 1-1): la decide Nkunku con una doppietta

Finisce il sogno europeo dell'Atalanta. Il Lipsia si impone a Bergamo dopo il pareggio dell'andata grazie alla doppietta di Christopher Nkunku, un gol per tempo, e stacca il biglietto per la semifinale.

I momenti chiave 18' Nkunku sblocca il risultato su assist di Laimer

87' Lo stesso Nkunku si procura e trasforma il rigore del 2-0



La partita

Gian Piero Gasperini lancia Duván Zapata dal primo minuto con Ruslan Malinovskyi, Teun Koopmeiners e Jérémie Boga a supporto. La prima occasione è per i padroni di casa ma Péter Gulácsi sventa su Davide Zappacosta.

La squadra tedesca cerca di rispondere colpo su colpo con André Silva e Nkunku particolarmente attivi davanti. Proprio l'attaccante di origini congolesi la sblocca al 18' sul perfetto assist da destra di Konrad Laimer.

Highlights: Leipzig - Atalanta 1-1

L'Atalanta prova a spingere ma il Lipsia è sempre pericoloso quando riparte. Boga si fa vedere in un paio di occasioni allo scadere del primo tempo ma senza riuscire ad incidere e si va al riposo con il Lipsia in vantaggio.

In apertura l'Atalanta rischia grosso per un'incertezza di Juan Musso in uscita. Laimer non capitalizza. Gasperini getta nella mischia Luis Muriel, autore di uno splendido gol nella gara di andata. Hans Hateboer ha la palla buona per il pari ma alza troppo il piatto al volo da ottima posizione.

Musso chiude bene lo specchio della porta evitando il raddoppio di Nkunku. Dall'altra parte Boga sfiora la traversa con una bordata da fuori prima di lasciare spazio a Aleksej Mirančuk. Entra anche Giorgio Scalvini al posto di Merih Demiral.

L'Atalanta fatica a creare occasioni e nel finale il Lipsia la chiude. Nkunku si presenta a tu per tu con Musso che lo stende. Dal dischetto l'attaccante non sbaglia. Finisce così il sogno europeo dell'Atalanta.

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio Leipzig - Braga / Rangers

West Ham / Lyon - Frankfurt / Barcelona

Formazioni

Atalanta: Musso; De Roon, Demiral (Scalvini 70'), Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler (Pašalić 88'), Hateboer; Malinovskiy (Muriel 58'), Boga (Miranchuk 70'); Zapata

Lipsia: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol (Poulsen 79'); Henrichs (Klostermann 73'), Kampl (Halstenberg 79'), Laimer (Adams 73'), Angeliño; Olmo; Nkunku, André Silva (Szoboszlai 63')