Analisi Europa League: Braga - Rangers 1-0

Il Braga è l'unica squadra in vantaggio in vista del ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Con la vittoria casalinga per 1-0 di giovedì scorso contro i Rangers, la squadra portoghese ha compiuto un primo passo verso le semifinali e ha prolungato la sua imbattibilità casalinga in questa edizione del torneo. La sua vittoria si deve molto all'ottimo gioco tra le linee, secondo gli osservatori tecnici UEFA.



Gol

Highlights: Braga - Rangers 1-0

1-0: Abel Ruiz (40')

Il terzo gol di Ruiz in questa stagione arriva dopo una tipica azione offensiva del Braga. Fabiano porta la palla nella metà campo dei Rangers e serve l'esterno destro Yan Couto, che a sua volta serve Iuri Medeiros nel canale interno destro. Il tocco di prima dell'attaccante del Braga spiazza Leon Balogun e la palla termina a Ruiz, che controlla e insacca con un rasoterra sul primo palo.

Moduli

Il Braga schiera un 3-4-2-1

Braga

Carlos Carvalhal schiera un 3-4-2-1 in fase di possesso, con i difensori centrali Fabiano (70), David Carmo (16) e Vitor Tormena (3) supportati da due centrocampisti difensivi. Al Musrati (8) fa da perno, mentre André Horta (10) ha più libertà e si sposta occasionalmente a sinistra per creare superiorità numerica e tentare varie soluzioni di passaggio.

Più avanti, i terzini Yan Couto (2) e Rodrigo Gomes (57) operano in ampiezza, mentre i tre attaccanti cercano palloni tra le linee e negli spazi dietro la linea difensiva degli ospiti.

In fase di non possesso, il Braga pressa con un 4-4-2, con il terzino sinistro Gomes che avanza verso il centrocampo. Dalla fine del primo tempo e per tutto il secondo, l'assetto difensivo diventa prevalentemente un 5-4-1, con Gomes impegnato maggiormente a fermare le avanzate del terzino destro avversario James Tavernier.

I Rangers schierano un 4-2-3-1

Rangers

Il modulo dei Rangers in fase di possesso è un 4-2-3-1 in cui il capitano Tavernier (2) ha un ruolo offensivo più spiccato rispetto al terzino opposto Calvin Bassey (3). La squadra di Glasgow ha due centrocampisti difensivi, John Lundstram (4) e Ryan Jack (8), e sia Lundstram che Scott Arfield (37) si accentrano mentre Tavernier sale sulla fascia destra. A sinistra, Ryan Kent (14) gioca in ampiezza in posizione di ala.

Il modulo dei Rangers in fase di non possesso si trasforma in un 4-3-3 nel primo tempo, ma nella ripresa l'allenatore Giovanni van Bronckhorst cambia assetto difensivo. Lundstram arretra e va a formare un 5-3-2 per impedire ai tre attaccanti del Braga di prendere palla tra le linee e girare. In avanti, Kent supporta il centravanti Fashion Sakala (30) da sinistra.