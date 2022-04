Anteprima quarti di finale Europa League, Atalanta - Leipzig: dove guardarla e a che ora, probabili formazioni e ultime notizie

Atalanta e Leipzig si affronteranno a Bergamo giovedì 14 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Dove guardare Atalanta - Leipzig in TV

Scopri dove puoi guardare la partita di UEFA Europa League in TV.

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Leipzig - Atalanta 1-1 

Luis Muriel ha portato in vantaggio l'Atalanta nel primo tempo con una conclusione potente che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nella ripresa Il Leipzig ha pareggiato con l’autorete di Davide Zappacosta dopo un rigore di Andé Silva parato da Juan Musso. Gara ricca di emozioni, con quattro legni (due a testa) e un’infinità di occasioni da gol.

Formazioni dell'andata

Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pašalić; Muriel

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Olmo; Nkunku, André Silva

Probabili formazioni a seguire.

Abolita la regola dei gol in trasferta Se la sfida sarà in pareggio tra andata e ritorno, la partita andrà ai supplementari e, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Stato di forma

Atalanta

Ultime cinque partite (tutte le competizioni, la più recente per prima): PSVVP

Situazione attuale: 7° in Serie A

Leipzig

Ultime cinque partite (tutte le competizioni, la più recente per prima): PVPVP

Situazione attuale: 4° in Bundesliga

Quarti di finale Europa League: tutti i gol dell'andata

Il parere degli esperti

A seguire.

Le parole degli allenatori

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "Si riparte dall'1-1; è un buon risultato. Abbiamo qualche rimpianto [dell'andata] perché avevamo la sensazione di poterla vincere, ma queste partite si possono anche perdere".

Domenico Tedesco, allenatore Lipsia: "Dovremo analizzare bene l'andata per decidere come giocare, ma non possiamo giocare solo in contropiede".

Quando e dove si giocherà la finale di Europa League? Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale mercoledì 18 maggio. La vincitrice guadagnerà un posto nella fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League, se non qualificato attraverso il proprio campionato.