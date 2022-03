Ottavi di finale UEFA Europa League, Leverkusen - Atalanta: anteprima, precedenti e statistiche

Dopo il 3-2 dell'andata, l'Atalanta ha due risultati su tre in casa del Bayern Leverkusen per qualificarsi ai quarti di finale della UEFA Europa League 2021/22.

• Il Leverkusen ha vinto il Gruppo G di UEFA Europa League e si è qualificato direttamente agli ottavi con una gara d'anticipo, conquistando 13 punti in un girone che comprendeva Real Betis, Celtic e Ferencváros. L'unica sconfitta del girone è stata alla sesta giornata in Ungheria.

• L'Atalanta è entrata in Europa League dopo aver fallito la terza qualificazione consecutiva dalla fase a gironi di UEFA Champions League. Con la sconfitta all'ultima giornata del Gruppo F per 2-3 in casa contro il Villarreal, i bergamaschi sono arrivati terzi, a quattro punti dagli spagnoli e a cinque dalla capolista Manchester United. Negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, i nerazzurri si sono sbarazzati senza troppe difficoltà dell'Olympiacos vincendo 2-1 in casa e 3-0 in trasferta.

Precedenti

• Nella gara d'andata giocata a Bergamo, sono stati segnati cinque gol in una partita ricca di emozioni. Il Leverkusen è passato per primo in vantaggio con Charles Arànguiz, ma poco dopo i padroni di casa hanno pareggiato con Ruslan Malinovskyi. Il nazionale ucraino si è poi trasformato in assistman facendo due passaggi decisivi per la doppietta di Luis Muriel. Gli ospiti hanno accorciato il gap con Moussa Diaby che ha segnato il suo quarto gol nelle ultime tre gare da titolare in UEFA Europa League.

• Questo è il 23esimo incontro del Leverkusen contro un avversario italiano. La squadra tedesca ha vinto appena cinque dei 22 precedenti (P5 S12), e ha perso le ultime cinque volte, compreso un 2-1 contro l'Inter nel quarto di finale a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2019/20 giocato a Düsseldorf. Mentre il bilancio dei Werkself in doppi confronti contro club italiani è Q2 E2, in casa regna l'equilibrio con quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, anche se l'ultima gara in Germania contro un'italiana è stata una sconfitta: 0-2 contro la Juventus alla sesta giornata della fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League.

• Sebbene l'Atalanta non avesse mai giocato contro il Leverkusen prima dell'andata, per la squadra italiana è la seconda sfida a eliminazione diretta di UEFA Europa League contro un avversario tedesco. La prima volta, contro il Borussia Dortmund nei sedicesimi del 2017/18, si è conclusa con una eliminazione (2-3 t, 1-1 c). L'altro unico precedente UEFA della squadra di Bergamo contro un club tedesco è stato nel terzo turno della Coppa UEFA 1990/91 quando ha battuto il Köln per 2-1 tra andata e ritorno (1-1 t, 1-0 c). L'Atalanta non ha mai vinto in Germania.

Stato di forma

Leverkusen

• Col sesto posto in Bundesliga nel 2020/21, il Leverkusen si è qualificato per la quarta volta consecutiva in UEFA Europa League. Nel 2019/20 è arrivato sino ai quarti di finale - dopo il terzo posto nel girone di UEFA Champions League - mentre nella passata stagione è uscito ai sedicesimi perdendo contro i campioni di Svizzera dello Young Boys (3-4 t, 0-2 c), il cui allenatore Gerardo Seoane siede adesso sulla panchina della BayArena.

• Questa è la settima presenza del club alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League – record tedesco. Il Leverkusen non ha mai fallito la qualificazione dalla fase a gironi e ha vinto il proprio girone per tre volte consecutive, compreso la passata stagione quando, con in panchina Peter Bosz, ha raccolto 15 punti e segnato 21 gol – uno meno del record della competizione detenuto dal Napoli – dominando un gruppo nel quale c'erano anche Slavia Praha, Nice e Hapoel Beer-Sheva. In questa edizione ha segnato 14 gol, di cui quattro nei 4-0 in trasferta col Celtic e in casa col Betis.

• Il Leverkusen è agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. La compagine tedesca è uscita le prime due volte col Villarreal (2-3 c, 1-2 t nel 2010/11; 0-2 t, 0-0 c nel 2015/16) ma ce l'ha fatta alla terza due stagioni fa contro i Rangers (3-1 t, 1-0 c) prima di uscire ai quarti contro l'Inter.

• Il bilancio complessivo dei Rhinelanders in casa in UEFA Europa League, spareggi compresi, è V17 P5 S3, con la sconfitta della passata primavera contro lo Young Boys che ha interrotto una striscia di 11 partite interne senza sconfitte nella competizione (V8 P3). I tedeschi nella fase a gironi hanno vinto tutte e tre le gare giocate alla BayArena: 2-1 contro il Ferencváros, 3-2 contro il Celtic e 4-0 contro il Betis.

• Il Leverkusen ha superato il turno quattro volte su otto in competizioni UEFA dopo aver perso l'andata in trasferta, la più celebre quando ha perso 3-0 in casa dell'Espanyol nell'andata della finale di Coppa UEFA 1987/88, prima di vincere con lo stesso risultato in Germania e aggiudicarsi il trofeo ai rigori. Le altre tre qualificazioni sono state tutte dopo sconfitte con un gol di margine, sebbene nel precedente più recente è uscito con lo Young Boys di Seoane. In passato non aveva mai perso l'andata in trasferta per 3-2.

Atalanta

• L'Atalanta è arrivata terza in Serie A nel 2020/21 qualificandosi per la terza volta consecutiva alla fase a gironi di UEFA Champions League. La Dea è arrivata anche seconda in Coppa Italia avendo perso 2-1 la finale di Reggio Emilia contro la Juventus.

• Il club di Bergamo non si era mai qualificato in UEFA Champions League prima del 2019/20, quando è arrivato sino ai quarti uscendo solo contro il Paris Saint-Germain. Nel 2020/21 ha raggiunto nuovamente la fase a eliminazione diretta dove però è uscito agli ottavi contro il Real Madrid mentre in questa edizione non è riuscito a fare la tripletta di qualificazioni avendo vinto una sola partita su sei nel girone (1-0 in casa contro il fanalino di coda Young Boys) e arrivando terzo con sei punti.

• Questa è la prima partecipazione dell'Atalanta agli ottavi di finale di UEFA Europa League, con l'unico precedente in una fase a eliminazione diretta risalente a 32 anni fa e conclusasi per mano del Dortmund.

• La formazione italiana ha interrotto la striscia di quattro partite senza vittorie in Europa (P2 S2) - dopo aver vinto le cinque precedenti - con la vittoria contro l'Olympiacos al Pireo nel turno precedente. L'Atalanta ha segnato dieci gol nelle quattro precedenti trasferte di questa stagione, di cui sette nella fase a gironi di UEFA Champions League: 2-2 in casa del Billarreal e 3-3 in casa dello Young Boys, e 3-2 nella sconfita all'Old Trafford col Manchester United.

• Il bilancio dell'Atalanta dopo aver vinto l'andata in casa in competizioni UEFA è V3 S1, col successo contro l'Olympiacos il più recente. Questa è la prima trasferta dopo aver vinto 3-2 un'andata in Europa.

Highlights: Atalanta 3-2 Leverkusen

Modifiche alle rose di UEFA Europa League

Leverkusen

Entrate: Sardar Azmoun (Zenit), Timothy Fosu-Mensah, Lennart Grill

Uscite: Nadiem Amiri (Genoa, prestito), Panagiotis Retsos (Verona), Emrehan Gedikli (Trabzonspor)

Atalanta

Entrate: Jérémie Boga (Sassuolo, prestito), Valentin Mihăilă (Parma, prestito)

Uscite: Robin Gosens (Inter, prestito), Josip Iličić, Matteo Lovato (Cagliari, prestito), Roberto Piccoli (Genoa, prestito)

Collegamenti e curiosità

• L'attaccante del Leverkusen, Patrik Schick, ha giocato in Italia con Sampdoria (2016/17) e Roma (2017–19), ma non ha mai segnato all'Atalanta in tre partite (P1 S2). Anche il suo compagno di squadra Diaby ha giocato due partite di Serie A ma col Crotone nel 2018.

• L'attaccante dell'Atalanta, Muriel, è stato il partner offensivo di Schick alla Sampdoria. I due sono stati i migliori marcatori del club di Genoa in Serie A nel 2016/17 con 11 gol a testa.

• Daley Sinkgraven del Leverkusen e Marten de Roon dell'Atalanta sono stati compagni all'Heerenveen dal 2013 al 2015.

• Compagni di nazionale:

Odilon Kossounou e Jeremie Boga (Costa d'Avorio)

Lucas Alario, Exequiel Palacios e Juan Musso (Argentina)

Andrei Lunev e Aleksei Miranchuk (Russia)

• Il Leverkusen ha giocato più partite (50) e vinto più gare (28) di qualsiasi altro club tedesco in UEFA Europa League, dalla fase a gironi alla finale. Inoltre ha segnato 98 gol e punta a diventare il 14esimo club a raggiungere la tripla cifra nel torneo.

• Il Leverkusen è uno dei cinque club degli ottavi di UEFA Europa League ad aver vinto in passato il trofeo: nel 1988 quando si chiamava ancora Coppa UEFA.

Bilancio ai rigori

• Il bilancio del Leverkusen ai rigori in competizioni UEFA è V1 S2:

3-2 - Espanyol, finale Coppa UEFA 1987/88

3-5 - Tirol Innsbruck, quarti di finale Coppa Intertoto UEFA 1995

2-3 - Atlético de Madrid, ottavi di finale 2014/15 UEFA Champions League

• L'Atalanta non è mai arrivato ai rigori in competizioni UEFA.