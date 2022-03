Ritorno ottavi di Europa League: anteprima partita per partita

Agli ottavi di finale di UEFA Europa League, le vincitrici della fase a gironi affronteranno le squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminare diretta. E ricorda, la regola dei gol in trasferta è stata abolita!

Prossime tappe Le vincitrici degli incontri guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 18 marzo. Si terranno anche i sorteggi delle semifinali e della squadra "in casa" pro forma nella finale del 25 maggio allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

Highlights: Rangers - Crvena zvezda 3-0

Tra le fila dei Rangers, il ricordo va subito alla straordinaria marcia verso la finale di Coppa UEFA 2008, ma tutti rimangono ancora coi piedi per terra dopo l'andata. Sarebbe facile smentire l'allenatore Giovanni van Bronckhorst, che ha definito "molto difficile" la prima gara, ma forse la sua valutazione è più giusta del risultato. La squadra serba si è vista annullare tre gol ad Ibrox, quindi non perde le speranze, ma deve trovare il modo di neutralizzare i Rangers sui calci piazzati.

Lo sapevi?

Il Crvena ha battuto i Rangers 3-0 in casa prima di vincere la Coppa dei Campioni 1990/91.

Highlights: Braga - Monaco 2-0

Con Galeno, ceduto al Porto a gennaio, il Monaco si sarebbe sentito abbastanza sicuro delle proprie possibilità se fosse riuscito a tenere a bada Ricardo Horta all'andata. In effetti ci è anche riuscito, ma la squadra portoghese ha trovato altre soluzioni ed è andata a segno con Abel Ruiz e Vitor Oliveira. Riuscirà il Monaco a riscattarsi, dato che ha realizzato solo sette gol in altrettante partite della competizione?

Lo sapevi?

Il Braga ha perso otto delle ultime 11 partite della fase a eliminazione diretta di Europa League (V3).

Highlights: Atalanta - Leverkusen 3-2

"Segnare il secondo gol è stato molto importante", ha detto Gerardo Seoane a proposito della rete di Moussa Diaby in Italia. Alla squadra tedesca, però, servirà qualcosa di più del fattore campo, perché all'andata ha inquadrato la porta solo due volte. L'Atalanta ha dominato per lunghi tratti e la doppietta di Luis Muriel ha ribadito che la Dea è sempre pericolosa in attacco. Se il Leverkusen spinge troppo, potrebbe scoprirsi in difesa.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha sempre segnato nelle ultime 11 trasferte europee, vincendo contro squadre del calibro di Liverpool e Ajax.

Highlights: Barcelona - Galatasaray 0-0

Il Galatasaray ha cercato di compensare i brutti risultati a livello nazionale con un buon risultato in Europa, seguendo il suo piano gara con la stessa precisione degli avversari. Riuscirà a ripetersi davanti al suo pubblico? Probabilmente, il Barcellona non commetterà gli stessi errori due volte e il rientro di Sergio Busquets e Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe riportarlo ai livelli raggiunti contro il Napoli. Se sarà così, batterlo sarà molto difficile.

Lo sapevi?

Il tecnico del Galatasaray, Domènec Torrent, è stato nello staff del Barcellona dal 2007 al 2012 e ha seguito Josep Guardiola sia al Bayern che al Manchester City prima di mettersi in proprio nel 2018.

Highlights: Porto - Lyon 0-1

È stata poca la differenza tra le due squadre (un po' appannate) nella gara di andata. "In Francia sarà diverso", ha promesso l'allenatore del Porto, Sérgio Conceição. Data la squalifica di Otávio ci sarà almeno un cambio, con Toni Martínez sempre pronto a fare da mina vagante. Anche Galeno, capocannoniere dell'Europa League, è sembrato in forma quando è entrato in campo all'andata.

Lo sapevi?

Il Porto ha vinto entrambe le doppie sfide precedenti contro il Lione – in Coppa delle Coppe 1964/65 e in Champions League 2003/04 – ma solo dopo aver vinto in casa all'andata.

Highlights: Sevilla - West Ham 1-0

L'esperienza del Siviglia e l'inesperienza del West Ham nella competizione sono state rappresentate da due dei giocatori più importanti della gara di andata. Con il 36enne Jesús Navas, la squadra spagnola aveva in campo un simbolo di lucidità ed equilibrio. Tra le fila avversarie, il 23enne Declan Rice incarnava lo spirito implacabile e la determinazione degli Hammers. Nessuna delle due formazioni si è imposta nettamente, ma solo una potrà arrivare ai quarti di finale.

Lo sapevi?

Il Siviglia non perde da otto partite contro squadre inglesi in Coppa UEFA ed Europa League (V6 P2).

Highlights: Betis - Frankfurt 1-2

"La sfida è ancora aperta", ha detto Claudio Bravo dopo l'andata. Il portiere del Betis ha compiuto una serie di belle parate nel secondo tempo, neutralizzando tre volte Rafael Borré (anche dal dischetto) e tenendo in corsa il Betis. La squadra di Manuel Pellegrini ha "una vita in più", secondo il quotidiano spagnolo Marca, ma basterà per raggiungere i quarti?

Lo sapevi?

Con il gol all'andata, Daichi Kamada è arrivato a 10 marcature in 17 gare di Europa League: in Bundesliga ha segnato nove reti in 86 partite.