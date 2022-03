Ritorno ottavi di finale UEFA Europa League: guida completa

Atalanta, Rangers e i sei volte vincitori della competizione del Siviglia sono tra le squadre in vantaggio dopo le gare d'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Ma nessuna sfida può dirsi veramente chiusa prima del triplice fischio finale del ritorno.

Highlights: Siviglia - West Ham 1-0 

Riuscirà il West Ham a fermare i re dell'Europa League?

"Alla fine, c'è stato un calo di concentrazione su un calcio piazzato e loro hanno vinto, ma mi sembra che le migliori occasioni della partita le abbiamo avute noi", ha detto il capitano del West Ham, Declan Rice, dopo la sconfitta di misura della sua squadra all'andata contro il Siviglia.

Con la finale di quest'anno che si terrà all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia ha un incentivo in più per andare fino in fondo ancora una volta, ma gli spagnoli devono stare attenti a un West Ham che sembra capace di tutto dopo aver vinto il proprio girone nel tanto atteso esordio alla fase a gironi. Il fattore casa del London Stadium potrebbe fare la differenza.

"Il pubblico all'andata gli ha dato una grossa spinta", ha detto il tecnico degli Hammers, David Moyes, riferendosi al supporto del pubblico di casa del Siviglia. "Adesso abbiamo bisogno che i nostri tifosi facciano lo stesso, e sono certo che lo faranno perché daremo loro qualcosa per cui gridare".

Highlights: Barcellona - Galatasaray 0-0 

Il Galatasaray ha già superato la prova più dura?

Dopo il pareggio a reti bianche in casa del Barcellona, il Galatasaray ospiterà i catalani nel proprio fortino. Le statistiche della gara hanno mostrato che il Barça ha giocato col suo classico stile basato sul possesso ma, mentre Eric García si è rammaricato che ai suoi compagni sia mancato solo "l'ultimo tocco davanti alla porta", il centrocampista Pedri si è detto preoccupato per il ritmo sotto la media della squadra. "Non abbiamo mosso la palla abbastanza velocemente. Ci è mancato anche il giusto livello di pressing".

Xavi Hernández ha battuto da giocatore il Galatasaray in Champions League nel 2001/02, ma i suoi ragazzi sono chiamati a una prova molto difficile perché a Istanbul troveranno un ambiente infuocato. "Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo", ha ammesso Kerem Aktürkoğlu. "Il ritorno sarà una partita totalmente diversa con i nostri tifosi alle spalle".

Abolita la regola dei gol in trasferta In seguito alla proposta del Comitato Competizioni Club UEFA e del Comitato Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato a giugno una proposta per rimuovere la cosiddetta regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club. Con la decisione di eliminare questa regola, le sfide in cui le due squadre segnano lo stesso numero di gol tra andata e ritorno non saranno più decise dal numero di gol segnati in trasferta, ma da due tempi supplementari di 15 minuti e, se necessario, dai rigori.

Highlights: Atalanta - Leverkusen 3-2 

Atalanta alla prova di tedesco contro il Leverkusen

In una girandola di gol ed emozioni, all'andata l'Atalanta ha vinto di misura contro un Leverkusen mai domo. La formazione italiana è abituata a sfide a eliminazione diretta ricche di gol: chi può dimenticare l'8-4 complessivo contro il Valencia nella Champions League di due anni fa?

Tuttavia il Leverkusen è una squadra che non si arrende mai, come dimostra il gol di Moussa Diaby che ha ridotto il deficit a un solo gol, quindi tutto è ancora possibile. Il Leverkusen è alla sua settima presenza in una fase a eliminazione diretta di Europa League (record per la Germania) e ha disputato 50 gare nella competizione (altro record per la Germania). Dopo la vittoria della Coppa UEFA del 1987/88, i tedeschi sognano di alzare nuovamente la coppa.



Quando sarà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League?

Il sorteggio per quarti di finale e semifinali di UEFA Europa League 2021/22, si terrà alle 13:30 CET di venerdì 18 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. La diretta streaming comparirà qui.

Le date

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale Getty Images

Fase a eliminazione diretta

17 marzo: ritorno ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: Finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)