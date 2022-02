Sorteggio ottavi di finale di UEFA Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2021/22 si è svolto presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera).

Sorteggio ottavi di Europa League Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Atalanta (ITA) - Leverkusen (GER)

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Leipzig (GER) - Spartak Moskva (RUS)

Real Betis (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)

Quando si giocano gli ottavi di finale?

Andata: 9/10 marzo

9 marzo

18:45 CET

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Real Betis (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)

10 marzo

18:45 CET

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Leipzig (GER) - Spartak Moskva (RUS)

21:00 CET

Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Atalanta (ITA) - Leverkusen (GER)

Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Ritorno: 17 marzo

18:45 CET

Crvena zvezda (SRB) - Rangers (SCO)

Monaco (FRA) - Braga (POR)

Leverkusen (GER) - Atalanta (ITA)

Galatasaray (TUR) - Barcelona (ESP)

21:00 CET

Lyon (FRA) - Porto (POR)

West Ham (ENG) - Sevilla (ESP)

Eintracht Frankfurt (GER) - Real Betis (ESP)

Spartak Moskva (RUS) - Leipzig (GER) – sede e orario da concordare



Come funzionava il sorteggio degli ottavi di Europa League?

Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa League erano teste di serie e sono state sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le teste di serie impegnate in casa al ritorno. Le squadre provenienti dalla stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro.

Quando è in programma il prossimo sorteggio di Europa League?

Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Europa League del 18 marzo. Si terrà anche un sorteggio per determinare la squadra in casa pro forma della finale.