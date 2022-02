Le squadre degli ottavi di UEFA Europa League

Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League raggiungono le otto vincitrici dei gironi agli ottavi di finale.

Gli ottavi di finale Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Atalanta (ITA) - Leverkusen (GER)

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Leipzig (GER) - Spartak Moskva (RUS)

Real Betis (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)

Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB)

Grandi parate in Europa League: ritorno spareggi

Ranking UEFA: 39°

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo A (V2 P2 S2 GF6 GS5), 6-4 tot. contro Dortmund (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 3-1 tot. contro Slavia Praha)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2007/08)

Ranking UEFA: 37°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo F (V3 P2 S1 GF6 GS4)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S ai gol in trasferta contro AC Milan)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1978/79)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Highlights: Braga - Sheriff 2-0 (3-2 dcr)

Ranking UEFA: 40°

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo F (V3 P1 S2 GF12 GS9), 2-2 tot. 3-2 dcr contro Sheriff (spareggi)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 5-1 tot. contro Roma)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2010/11)

Ranking UEFA: 71°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo B (V3 P3 S0 GF4 GS3)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1996/97)

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Porto: i grandi gol in Europa League

Ranking UEFA: 17°

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo B di Champions League (V1 P2 S3 GF4 GS11), 4-3 tot. contro Lazio (spareggi)

Scorsa stagione: quarti di finale di Champions League (S 1-2 tot. contro Chelsea)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Ranking UEFA: 22°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo A (V5 P1 S0 GF16 GS5)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Atalanta (ITA) - Leverkusen (GER)



Highlights: Olympiacos 0-3 Atalanta

Ranking UEFA: 25°

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo F di Champions League (V1 P3 SL2 GF12 GS13), 5-1 tot. contro Olympiacos (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 4-1 tot. contro Real Madrid)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91)

Ranking UEFA: 31°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo G (V4 P1 S1 GF14 GS5)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 6-3 tot. contro Young Boys)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1997/98)

Le squadre degli ottavi per nazione ENG: West Ham

ESP: Barcelona, Real Betis, Sevilla

FRA: Lyon, Monaco

GER: Eintracht Frankfurt, Leipzig, Leverkusen

ITA: Atalanta

POR: Braga, Porto

RUS: Spartak Moskva

SCO: Rangers

SRB: Crvena zvezda

TUR: Galatasaray

Siviglia (ESP) - West Ham (ENG)

I sei storici successi del Siviglia

Ranking UEFA: 11°

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo G di Champions League (V1 P3 S2 GF5 GS5), 3-2 tot. contro Dinamo Zagreb (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 5-4 tot. contro Dortmund)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)

Ranking UEFA: 76°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo H (V4 P1 S1 GF11 GS3)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2021/22)

Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Spareggi Europa League: guarda tutti i gol delle gare di ritorno

Ranking UEFA: 7°

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo E di Champions League (V2 P1 S3 GF2 GS9), 5-3 contro Napoli (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 5-2 tot. contro Paris)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1975/76, 1977/78, 1995/96, 2000/01)

Ranking UEFA: 55°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo E (V3 P3 S0 GF7 GS3)

Scorsa stagione: spareggi (S 2-1 contro Rangers)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1999/2000)

Leipzig (GER) - Spartak Moskva (RUS)

Forsberg vuole vincere il titolo col Leipzig

Ranking UEFA: 18°

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo A di Champions League (V2 P1 S3 GF15 GS14), 5-3 tot. contro Real Sociedad (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2017/18)

Ranking UEFA: 61°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo C (V3 P1 S2 GF10 GS9)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1997/98)

Real Betis (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER)

Highlights: Zenit - Betis 2-3 

Ranking UEFA: 82°

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo G (V3 P1 S2 GF12 GS12), 3-2 tot. contro Zenit (spareggi)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1998/99, 2005/06, 2013/14)

Ranking UEFA: 35°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo D (V3 P3 S0 GF10 GS6)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80)