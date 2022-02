Olympiacos - Atalanta, UEFA Europa League: storia della partita, statistiche e precedenti

Battuto 2-1 a Bergamo, l'Olympiacos deve superare l'Atalanta al Pireo per centrare la prima qualificazione contro una squadra italiana dopo 50 anni.

• L'Olympiacos è arrivato secondo nel Gruppo D di UEFA Europa League dietro l'Eintracht Frankfurt con tre vittorie e tre sconfitte. Dopo due qualificazioni consecutive, l'Atalanta non è invece riuscita a superare la fase a gironi di UEFA Champions League ed è passata in questa competizione. I nerazzurri hanno perso in casa per 2-3 la sfida decisiva della sesta giornata contro il Villarreal, arrivando terzi a quattro punti dagli spagnoli e a cinque dal Manchester United, capolista del Gruppo F.

Precedenti

• Berat Djimstiti è stato protagonista della gara di andata (prima sfida assoluta tra le due squadre) con due gol in tre minuti, firmando la prima doppietta in carriera. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Tiquinho Soares.

• Questa è la 28esima partita UEFA dell'Olympiacos contro avversarie italiane (V7 P5 S15). In casa il suo bilancio è V4 P4 S5, con due vittorie nelle ultime tre gare. La più recente è stata il 3-1 sull'AC Milan alla sesta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19. Si tratta della vittoria più ampia contro una formazione italiana e ha suggellato la qualificazione al turno successivo proprio a spese dei rossoneri.

• Questa sarà la prima sfida a eliminazione diretta di questo secolo tra l'Olympiacos e una squadra italiana. Il suo bilancio nelle sette precedenti è V1 S6: l'unico successo è stato quello contro il Cagliari al primo turno di Coppa UEFA 1972/73 (2-1 c, 1-0 t).

• L'unico precedente dell'Atalanta contro un club greco risale al secondo turno della Coppa delle Coppe 1987/88 contro l'OFI Crete, quando ha ribaltato la sconfitta per 0-1 dell'andata vincendo 2-0 a Bergamo; in quell'edizione i bergamaschi sono arrivati in semifinale.

Stato di forma

Olympiacos

• Campione di Grecia per la 46esima volta (record) nel 2020/21 quando si è aggiudicato il campionato con 26 punti di distacco sul secondo posto occupato dal PAOK (che però li ha battuti 2-1 in finale di Coppa di Grecia), l'Olympiacos nella passata edizione è arrivato terzo nella fase a gironi di UEFA Champions League uscendo agli ottavi di UEFA Europa League - proprio come nell'edizione precedente.

• La squadra di Pedro Martins in questa stagione ha fallito la qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League avendo perso ai rigori contro il Ludogorets nel terzo turno di qualificazione dopo la vittoria del turno precedente contro il Neftçi. Con la vittoria agli spareggi di UEFA Europa League sullo Slovan Bratislava, i greci si sono qualificati alla fase a gironi dove hanno blindato il passaggio del turno con una giornata d'anticipo dopo le due vittorie contro il Fenerbahçe (3-0 t, 1-0 c) ma si sono fermati al secondo posto perché hanno perso due volte contro la capolista Eintracht Frankfurt che li ha così preceduti di tre punti in vetta al Gruppo D.

• L'Olympiacos è alla nona presenza alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (record condiviso) ed è alla ricerca della quinta qualificazione agli ottavi di finale - la terza consecutiva - anche se non è mai andato oltre gli ottavi nella competizione.

• La squadra greca ha vinto solo due partite casalinghe su 12 nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (P5 S5) e non vince dal 4-2 sul PSV Eindhoven 4-2 nella gara di andata degli scorsi sedicesimi. In questa stagione, il suo bilancio casalingo è V4 P1 S1.

• L'Olympiacos ha passato il turno solo una volta su 22 dopo una sconfitta esterna all'andata. Quella qualificazione, però, è arrivata in una delle tre occasioni in cui ha dovuto ribaltare una sconfitta interna per 2-1 – contro il Rad al primo turno di Coppa UEFA 1989/90 (2-0 c). Le ultime tre sfide in cui è stato eliminato dopo aver perso fuori casa all'andata risalgono ai sedicesimi di UEFA Europa League: La più recente è stata quella contro l'Anderlecht nel 2015/16 (0-1 t, 1-2 c).

Atalanta

• L'Atalanta è arrivata terza in Serie A nel 2020/21 qualificandosi per la terza volta consecutiva alla fase a gironi di UEFA Champions League. La Dea è arrivata anche seconda in Coppa Italia avendo perso 2-1 la finale di Reggio Emilia contro la Juventus.

• Il club di Bergamo non si era mai qualificato in UEFA Champions League prima del 2019/20, quando è arrivato sino ai quarti uscendo solo contro il Paris Saint-Germain. Nel 2020/21 ha raggiunto nuovamente la fase a eliminazione diretta dove però è uscito agli ottavi contro il Real Madrid mentre in questa edizione non è riuscito a fare la tripletta di qualificazioni avendo vinto una sola partita su sei nel girone (1-0 in casa contro il fanalino di coda Young Boys) e arrivando terzo con sei punti.

• Questa è la seconda partecipazione dell'Atalanta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, con la prima nel 2017/18 conclusasi ai sedicesimi con l'eliminazione per mano del Borussia Dortmund (2-3 t, 1-1 c) dopo aver superato il proprio girone da imbattuta.

• La Dea non vince fuori casa da quattro partite europee (P2 S2), nelle quali ha però realizzato otto gol: sette di questi risalgono all'ultima fase a gironi di UEFA Champions League, con i pareggi contro Villarreal (2-2) e Young Boys (3-3) e la sconfitta per 3-2 contro il Manchester United. Le sei trasferte precedenti nella fase a eliminazione diretta si sono concluse con una sola vittoria (P1 S4): 4-3 contro il Valencia al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2019/20, con quattro gol di Josip Iličić e un successo complessivo per 8-4.

• Quando ha vinto in casa all'andata, l'Atalanta ha collezionato due qualificazioni (l'ultima delle quali due anni fa contro il Valencia) e un'eliminazione. È la prima volta che gioca in trasferta al ritorno dopo una vittoria per 2-1.

Variazioni rose UEFA Europa League

Olympiacos

Entrate: Bandiougou Fadiga (Paris Saint-Germain), Kostas Manolas (Napoli), Garry Rodrigues

Uscite: Michał Karbownik, Svetozar Marković, Ahmed Hassan (Konyaspor), Nikitas Nikolis (Chania), Georgios Stamoulis

Atalanta

Entrate: Jérémie Boga (Sassuolo, prestito), Valentin Mihăilă (Parma, prestito)

Uscite: Robin Gosens (Inter, prestito), Josip Iličić, Matteo Lovato (Cagliari, prestito), Roberto Piccoli (Genoa, prestito)

Collegamenti e curiosità

• Sokratis Papastathopoulos, sempre in campo con l'Olympiacos in questa Europa League, ha giocato al Genoa sotto la guida di Gasperini dal 2008 al 2010, disputando 51 partite in Serie A. Il greco ha anche giocato con l'AC Milan per una stagione (2010/11).

• Kostas Manolas è tornato all'Olympiacos a gennaio dal Napoli dopo aver lasciato il club del Pireo per la Roma nel 2014. Il difensore della nazionale greca ha collezionato 156 presenze in Serie A in cinque stagioni coi giallorossi e 60 in due e mezzo col Napoli. Ha affrontato dieci volte l'Atalanta in campionato (V3 P4 S3) segnando un solo gol (quello del pari con la Roma all'Olimpico sul finale del 3-3 del 27 agosto 2018).

• Il centrocampista dell'Olympiacos, Yann M'Vila, ha giocato otto partite in Serie A quando è stato in prestito all'Inter nel 2014/15.

• Luis Muriel e il portiere dell'Olympiacos, Tomáš Vaclík, hanno giocato insieme al Siviglia nella prima metà della stagione 2018/19.

• Il centrocampista Mario Pašalić è stato compagno di Garry Rodrigues dell'Olympiacos all'Elche nel 2014/15 e di Rony Lopes al Monaco nel 2015/16.

• L'Olympiacos è uno dei cinque club vincitori del campionato che si sono qualificati agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

Calci di rigore

• Il bilancio dell'Olympiacos ai rigori nelle competizioni UEFA è V0 S1:

1-4 contro Ludogorets, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2021/22

• L'Atalanta non è mai arrivata ai rigori nelle competizioni UEFA.