Napoli - Barcelona, UEFA Europa League: storia della partita, statistiche e precedenti

Dopo un combattuto 1-1 al Camp Nou, Napoli e Barcellona si riaffrontano per conquistare un posto agli ottavi.

• Il Napoli è arrivato secondo dietro lo Spartak Moskva nel Gruppo C di UEFA Europa League, blindando la qualificazione solo alla sesta giornata con la vittoria interna contro il Leicester City. Dopo 17 partecipazioni consecutive alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, il Barcellona non è riuscito a superare il girone, raccogliendo appena sette punti e piazzandosi al terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Benfica.

Precedenti

• La gara di andata, che vedeva l'esordio del Barcellona in UEFA Europa League, si è conclusa 1-1. Dopo il gol di Piotr Zieliński al 29', Ferran Torres ha pareggiato per il Barça dal dischetto.

• Napoli e Barcellona, squadre in cui ha militato Diego Maradona, si sono affrontate solo una volta nelle competizioni UEFA, agli ottavi di UEFA Champions League 2019/20. La sfida è rimasta in sospeso per diversi mesi a causa della pandemia di COVID-19. La gara di andata a Napoli a febbraio è terminata 1-1, mentre quella di ritorno al Camp Nou ad agosto si è conclusa con la vittoria del Barcellona per 3-1.

• Il bilancio del Napoli il 21 gare contro le squadre spagnole è di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. In casa è V3 P6 S1; l'unica sconfitta è arrivata cinque anni fa, quando il Real Madrid ha vinto 3-1 al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League e ha completato un 6-2 complessivo. Il Napoli ha vinto la gara interna più recente per 2-1 sul Granada al ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League 2020/21, ma è uscito in virtù di una sconfitta complessiva per 3-2. Dunque, il suo bilancio assoluto nei doppi confronti contro squadre spagnole è V1 S7, con una sconfitta negli ultimi sei.

• Il Barça ha affrontato una squadra italiana 61 volte, con un bilancio di 30 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte. Il suo bilancio in 28 gare esterne è V8 P12 S8, con una vittoria in due delle ultime tre occasioni: contro l'Inter nel 2019/20 (2-1, gara in cui Ansu Fati è diventato il più giovane marcatore assoluto della competizione) e la Juventus nel 2020/21 (2-0). Il bilancio dei blaugrana nelle sfide a eliminazione diretta contro le italiane è V9 S5; l'ultima è stata quella vinta nel 2019/20 contro il Napoli.

• Il Barcellona ha affrontato una squadra italiana in cinque finali UEFA, vincendone tre e perdendone due. La più recente è stata quella di UEFA Champions League 2014/15 vinta 3-1 contro la Juventus a Berlino. I blaugrana hanno anche vinto la Champions League in Italia nel 2009 battendo il Manchester United per 2-0 a Roma.

Statistiche

Napoli

• Il Napoli è arrivato quinto in Serie A con Gennaro Gattuso, cedendo il quarto posto all'ultima giornata e mancando la quinta qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League in sei stagioni. Con il neoallenatore Luciano Spalletti è tornato in UEFA Europa League; la scorsa stagione si era conclusa con il primo posto nel girone e l'eliminazione ai sedicesimi contro il Granada.

• Vincitore della Coppa UEFA 1988/89, il Napoli ha sempre superato il girone di UEFA Europa League, centrando la sesta qualificazione su sei in questa edizione nonostante secondo posto dietro lo Spartak, che è arrivato a pari punti ma ha vinto due volte contro i partenopei (3-2 in trasferta e 2-1 in casa). Gli azzurri hanno però battuto due volte il Legia Warszawa (3-0 c, 4-1 t) e conquistato quattro punti contro il Leicester (2-2 t, 3-2 c).

• Partecipando per la nona volta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, il Napoli eguaglia il record di Ajax e Olympiacos. Gli azzurri sono stati eliminati cinque volte ai sedicesimi, hanno raggiunto gli ottavi nel 2013/14, i quarti nel 2018/19 e le semifinali nel 2014/15 (con lo spagnolo Rafael Benítez in panchina).

• Il bilancio casalingo dei partenopei nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V6 P5 S3, con appena tre vittorie nelle ultime 10 gare casalinghe (P4 S3).

• Il Napoli ha superato il turno otto volte su otto quando ha pareggiato fuori casa all'andata. L'occasione più recente è stata quella contro lo Swansea City ai sedicesimi di UEFA Europa League 2013/14 (0-0 t, 3-1 c). Quattro qualificazioni su otto sono arrivate dopo un 1-1 esterno all'andata: l'ultima è stata quella contro il Boavista (2-1 c) al secondo turno di Coppa UEFA 1994/95.

Barcellona

• Il Barcellona è arrivato terzo in Liga nel 2020/21 dietro Atlético de Madrid e Real Madrid: è stata la prima volta in cui non ha occupato le prime due posizioni dal 2007/08 (altro terzo posto). Tuttavia, ha vinto la sua 31ª Coppa del Re (record) battendo l'Athletic Club per 4-0 in finale.

• La scorsa stagione, il Barcellona ha anche mancato la qualificazione ai quarti di UEFA Champions League per la prima volta dal 2006/07, arrendendosi al Paris Saint-Germain agli ottavi (1-4 c, 1-1 t). In questa edizione ha segnato solo due gol – nel doppio 1-0 contro la Dynamo Kyiv – ed è arrivato terzo dietro Bayern (0-3 c, 0-3 t) e Benfica (0-3 t, 0-0 c) nel Gruppo E. Il tecnico Ronald Koeman è stato esonerato a ottobre e sostituito il mese dopo da Xavi Hernández, ex centrocampista blaugrana.

• Mentre questa è la prima apparizione del Barça in UEFA Europa League, l'ultima in Coppa UEFA risale al 2003/04, quando l'undici allenato da Frank Rijkaard ha raggiunto gli ottavi ed è stato eliminato dal Celtic (0-1 t, 0-0 c). Il Barcellona non ha mai vinto la Coppa UEFA e non è mai arrivato in finale; è stato eliminato in semifinale quattro volte: 1975/76, 1977/78, 1995/96 e 2000/01.

• Il Barça ha vinto solo uno degli ultimi 11 incontri esterni della fase a eliminazione diretta (P4 S6), sempre in UEFA Champions League: si tratta dell'1-0 contro il Manchester United all'andata dei quarti del 2018/19. Nelle ultime quattro stagioni, la prima trasferta nella fase a eliminazione diretta si è conclusa con un pareggio, compresa quella di due anni fa a Napoli.

• Gli azulgrana hanno pareggiato 11 volte l'andata di una sfida a eliminazione diretta, passando il turno cinque volte. Quando hanno pareggiato 1-1 in casa all'andata, hanno totalizzato tre qualificazioni e tre eliminazioni: l'ultima è stata quella contro l'Atlético de Madrid ai quarti di UEFA Champions League 2013/14 (0-1 t).

Variazioni rose UEFA Europa League

Napoli

Entrate: Faouzi Ghoulam

Uscite: Kostas Manolas (Olympiacos)

Barcellona

Entrate: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves, prestito)

Uscite: Sergio Agüero (fine carriera), Philippe Coutinho (Aston Villa, prestito), Yusuf Demir (Rapid Wien, fine prestito), Iñaki Peña (Galatasaray, prestito)

Collegamenti e curiosità

• Fabián Ruiz (Napoli) milita nella nazionale spagnola; in patria ha giocato nel Real Betis (2014–18) e nell'Elche (2016/17 prestito).

• André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) ha giocato in prestito al Villarreal nel 2019/20, perdendo entrambe le partite contro il Barcellona (2-1 t, 4-1 c), mentre il suo compagno Stanislav Lobotka ha giocato per tre stagioni nel Celta Vigo prima di vestire la maglia azzurra nel 2020.

• Neto (Barcellona) conosce bene il calcio italiano, avendo giocato nella Fiorentina (2011-15) e nella Juventus (2015-17). Il portiere ha disputato la finale di Coppa Italia 2014 contro il Napoli, vinta dai partenopei per 3-1 grazie alle reti di Lorenzo Insigne (2) e Dries Mertens.

• Mertens e Memphis Depay sono stati compagni nel PSV Eindhoven dal 2011 al 2013. Anche Luuk de Jong (Barcellona) e Hirving Lozano (Napoli) hanno militato nel PSV dal 2017 al 2019, vincendo il campionato nel 2017/18.

• Mertens ha collezionato 60 presenze in UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale), appena una in meno del detentore del record Daniel Carriço.

• Nella gara di qualificazione di Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Macedonia del Nord e Germania (2-1, 31 marzo 2021, Duisburg), Eljif Elmas ha segnato il gol della vittoria a Marc-André ter Stegen.

• Pierre-Emerick Aubameyang, neoacquisto del Barcellona ed ex giocatore delle giovanili dell'AC Milan, ha segnato il suo primo gol in Europa contro il Napoli quando militava nel Borussia Dortmund (vittoria per 3-1 alla sesta giornata di UEFA Champions League 2013/14). Inoltre, ha giocato entrambe le gare dei quarti di UEFA Europa League 2018/19 contro il Napoli (2-0 c, 1-0 t).

• Ferran Torres, altro acquisto del Barça nel mercato invernale, ha segnato entrambi gol della Spagna nel 2-1 sull'Italia in semifinale di UEFA Nations League 2021. Gli azzurri schieravano Insigne e Giovanni Di Lorenzo.

• L'ultima presenza di Luuk de Jong (Barcellona) in UEFA Europa League risale alla finale nel 2020 vinta 3-2 dal Siviglia contro l'Inter. L'attaccante, autore di una doppietta, è stato votato Man of the Match.

• Quella dell'andata è stata la decima partita europea consecutiva in cui il Barcellona non è riuscito a segnare più di un gol. Inoltre, il Barcellona è stato l'unica delle otto squadre impegnate in casa all'andata degli spareggi di UEFA Europa League che ne ha segnati meno di due.

• Il Barcellona è diventato la 224ª squadra a partecipare alla UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale) e la 13ª spagnola.

• Domenica, Aubameyang ha segnato una tripletta nel 4-1 sul Valencia, vittoria esterna più ampia del Barcellona in Liga 2021/22.

Calci di rigore

• Il bilancio del Napoli ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S2:

3-4 contro Toulouse, primo turno di Coppa UEFA 1986/87

4-3 contro Sporting CP, primo turno di Coppa UEFA 1989/90

3-5 contro Spartak Moskva, secondo turno di Coppa dei Campioni 1990/91

• Il bilancio del Barcellona ai rigori nelle competizioni UEFA è V5 S1:

5-4 contro AZ Alkmaar, secondo turno di Coppa UEFA 1977/78

3-1 contro Ipswich Town, terzo turno di Coppa UEFA 1977/78

4-1 contro Anderlecht, secondo turno di Coppa delle Coppe 1978/79

5-4 contro IFK Göteborg, semifinale di Coppa dei Campioni 1985/86

0-2 contro Steaua Bucureşti, finale di Coppa dei Campioni 1985/86

5-4 contro Lech Poznań, secondo turno di Coppa delle Coppe 1988/89