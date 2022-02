UEFA Europa League: cosa guardare al ritorno degli spareggi

Domina l'equilibrio dopo le gare di andata degli spareggi per la fase eliminazione diretta di UEFA Europa League, mentre l'abolizione per la regola dei gol in trasferta potrebbe riservare molte più sorprese che in passato.

Abolita la regola dei gol in trasferta Su proposta del Comitato competizioni per club e del Comitato calcio femminile UEFA, a giugno il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di abolire la cosiddetta regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni per club. Di conseguenza, se le due squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, la gara di ritorno proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori indipendentemente dal numero di gol segnati fuori casa.

Haaland scalpita

"È stata solo una bella serata", ha commentato Giovanni van Bronckhorst dopo il trionfale 4-2 dei Rangers a Dortmund. Il tecnico olandese spera solo di non trovarsi davanti un certo Erling Haaland, costretto in tribuna all'andata. Il norvegese spera di recuperare e, senza sorprese, potrebbe avere un ruolo importante a Glasgow. Al Dortmund servono gol, la specialità del 21enne attaccante, ma anche fermare le frequenti incursioni avversarie non sarebbe male...

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League sono stati introdotti per la prima volta in questa edizione. Vi partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungono il sorteggio degli ottavi di venerdì, dove trovano le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte agli spareggi escono dalle competizioni europee 2021/22.

Il Barcellona cerca concretezza

Il gol di Piotr Zieliński è arrivato come una doccia fredda sul Camp Nou, ma la squadra di Xavi Hernández ha spazzato ogni timore con una grande prestazione nel secondo tempo. Le statistiche, però, indicano che nonostante 21 tiri in porta è arrivato un solo gol, per di più su rigore. "I gol arriveranno", ha dichiarato Xavi: quale posto migliore per segnarli se non lo stadio intitolato a Diego Maradona? I risultati altalenanti del Napoli offrono qualche speranza, ma se i partenopei volano alto in campionato un motivo c'è.

Chi le attende agli ottavi di finale? Crvena zvezda (SRB)

Eintracht Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG) Il sorteggio si svolge venerdì alle 12:00 CET e sarà trasmesso in diretta qui.



Date

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale Getty Images

Fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)