Spareggi, Napoli - Barcellona: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Napoli e Barcelona si affrontano al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League giovedì 24 febbraio.

Napoli - Barcelona in breve Quando: giovedì 24 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, Italia

Cosa: spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (1-1 dopo l'andata)

Vincente: si qualifica agli ottavi di finale di UEFA Europa League; chi perde esce dalle competizioni europee

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare Napoli - Barcellona in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Barcellona - Napoli 1-1

La gara in Spagna si è conclusa 1-1. Il Barcellona ha dominato per la prima mezz'ora ma ha sbagliato troppo ed è stato punito dal gol di Piotr Zieliński. Quindi, la gara è proseguita come auspicato da Luciano Spalletti, ma Ferran Torres ha pareggiato su rigore poco prima del quarto d'ora della ripresa. Torres ha avuto altre occasioni ma i partenopei hanno resistito.

Formazioni della gara di andata

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen

Barcellona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Alba; Nico González, F. De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

Formazioni per il ritorno a seguire.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League sono stati introdotti per la prima volta in questa edizione. Vi partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungono il sorteggio degli ottavi del 25 febbraio, dove trovano le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte agli spareggi escono dalle competizioni europee 2021/22.



Statistiche

Napoli

Ultime sei partite (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVVS

Situazione attuale: 3° in Serie A

Barcellona

Ultime sei partite: PPVVSS

Situazione attuale: 4° in Liga

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

Luciano Spalletti, allenatore Napoli: "Nella ripresa ci siamo chiusi troppo, dobbiamo migliorare. Nel primo tempo abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con il Barcellona".

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Ora dobbiamo andare a Napoli e vincere. Sostanzialmente dobbiamo giocare come all'andata, segnando quando ne abbiamo occasione".