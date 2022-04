UEFA Europa League: possibile finale e bilancio nei confronti diretti

UEFA.com analizza i precedenti tra le semifinaliste di UEFA Europa League e il possibile avversario della finale che si giocherà a Siviglia mercoledì 18 maggio.

Scopri il bilancio degli scontri diretti nelle competizioni UEFA delle squadre ancora in corsa (non sono presi in considerazione i precedenti nelle competizioni nazionali)

Verso la finale Andata semifinali Giovedì 28 aprile

Leipzig - Rangers

West Ham - Eintracht Frankfurt Ritorno semifinali Giovedì 5 maggio

Rangers - Leipzig

Eintracht Frankfurt - West Ham Finale

West Ham/Eintracht Frankfurt - Leipzig/Rangers

Mercoledì 18 maggio (Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium, Siviglia)

Highlights: Barcellona - Frankfurt 2-3 

Semifinale

West Ham G2 V1 P0 S1 GF3 GS4

Finale

Leipzig N/A*

Rangers G2 V2 P0 S0 GF12 GS4

*Solo competizioni UEFA

Semifinale

Rangers N/A

Finale

Eintracht Frankfurt N/A*

West Ham N/A

*Solo competizioni UEFA

Highlights: Rangers - Braga 3-1

Semifinale

Leipzig N/A

Finale

Eintracht Frankfurt G2 V0 P0 S2 GF4 GS12

West Ham N/A

Semifinale

Eintracht Frankfurt G2 V1 P0 S1 GF4 GS3

Finale

Leipzig N/A

Rangers N/A