UEFA Europa League: guida alle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Oltre al "derby di Maradona" tra Barcellona e Napoli, gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League propongono molte altre sfide di rilievo.

Il Barcellona cerca il pezzo mancante

La presenza del Barcellona ha innalzato notevolmente il profilo degli spareggi per gli ottavi di UEFA Europa League. La squadra di Xavi Hernández si trova in un territorio poco familiare ma può scrivere un piccolo capitolo di storia, perché ha vinto cinque Coppe dei Campioni, quattro Coppe delle Coppe UEFA, tre Supercoppe UEFA ma mai la Coppa UEFA/UEFA Europa League. I blaugrana hanno però alzato la Coppa delle Fiere, competizione precedente non patrocinata dalla UEFA.

La squadra allenata da Xavi non è l'unica blasonata a questo turno. Delle 16 partecipanti, solo otto non hanno vinto una coppa europea: Atalanta, Braga, Dinamo Zagabria, Lipsia, Olympiacos, Real Betis, Real Sociedad e Sheriff. Le altre otto hanno conquistato in totale otto Coppe dei Campioni, dieci Coppe UEFA/UEFA Europa League, sette Coppe delle Coppe e nove Supercoppe UEFA.

Haaland torna alle origini

Erling Haaland potrebbe non essere così entusiasta di aver mancato la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League con il Dortmund, ma può almeno fare un emozionante viaggio nella memoria tornando nella competizione in cui ha collezionato le sue prime presenze europee: era la stagione 2018/19 e, a 17 anni, ha segnato quattro gol in cinque partite con il Molde, senza però raggiungere la fase a gironi.

I Rangers sanno che Haaland ha già segnato contro una squadra scozzese in questa competizione, realizzando due gol contro l'Hibernian di Edimburgo al terzo turno preliminare ad agosto 2018 (3-0 tot.). Chi lo marcherà all'andata deve anche notare che tutti e quattro i gol che ha segnato in questa competizione sono arrivati in casa.

Lo Sheriff a caccia di altre stelle

Lo Sheriff ha già lasciato il segno in UEFA Champions League battendo lo Shakhtar Donetsk per 2-0 e soprattutto il Real Madrid per 2-1.

La formazione di Tiraspol non è riuscita ad arrivare al turno successivo ma si è consolata con la prima qualificazione per la fase eliminazione diretta di una competizione UEFA. Ad attenderlo c'è il Braga, battuto in finale di UEFA Europa League 2010/11. "Abbiamo voglia di andare avanti - ha commentato Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff -. Ci prepareremo seriamente e vogliamo affrontare queste due partite nel migliore dei modi".

Chi le attende agli ottavi di finale? Crvena zvezda (SRB)

Eintracht Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG)

Le date

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale Getty Images

Fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)