Porto - Lazio: storia della partita, precedenti e statistiche

L'allenatore del Porto, Sérgio Conceição, affronterà un suo ex club, la Lazio quando le due squadre si sfideranno in Portogallo nell'andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

• Dopo quattro qualificazioni consecutive, la formazione portoghese non è riuscita a superare per la quinta volta di fila la fase a gironi di UEFA Champions League avendo perso l'ultima partita del Gruppo B per 1-3 in casa contro l'Atlético de Madrid, che invece ha superato il turno a sue spese. Anche la Lazio ha avuto una delusione davanti ai propri tifosi alla sesta giornata di UEFA Europa League avendo pareggiato 0-0 a Roma contro il Galatasaray. Con questo risultato contro l'avversario turco (rimasto imbattuto nel Gruppo E), infatti, è passato come secondo ma sarebbe potuto arrivare primo con una vittoria.

Porto - Lazio: flashback della semifinale del 2003

Precedenti

• Questa è la seconda volta che i due club si affrontano in competizioni UEFA. La prima è stata nella semifinale di Coppa UEFA 2002/03, quando il Porto di José Mourinho ha superato la Lazio di Roberto Mancini vincendo in rimonta per 4-1 l'andata in Portogallo prima di pareggiare 0-0 a Roma. Il Porto quell'edizione ha poi vinto la coppa battendo il Celtic nella finale di Siviglia.

• Il Porto ha affrontato 36 volte degli avversari italiani con un bilancio di V11 P10 S15. In casa il bilancio è V7 P6 S4, con vittorie nelle ultime tre partite - tutte in UEFA Champions League, la più recente 2-1 contro la Juventus nell'andata degli ottavi della passata stagione quando il Porto ha superato il turno per i gol in trasferta (2-3 dts).

• La Lazio è imbattuta in casa contro avversari portoghesi (V5 P1), ma in trasferta ha perso quattro partite su sei (V2), compreso la più recente: 1-2 in casa dello Sporting CP nella fase a gironi 2011/12 di UEFA Europa League.

• Il bilancio del Porto in doppi confronti a eliminazione diretta contro avversari italiani è V7 S4, mentre per la Lazio è V3 S2. Il Porto ha perso anche le ultime due finali europee contro formazioni italiane: 2-1 contro la Juventus il Coppa delle Coppe 1984 e 1-0 contro l'AC Milan in Supercoppa UEFA 2003.

Cinque grandi gol del Porto

Stato di forma

Porto

• Il Porto è arrivato secondo nella Liga portoghese 2020/21, a cinque punti dai campioni dello Sporting CP, e ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League dove è stato eliminato dai futuri campioni del Chelsea con entrambe le partite giocate a Siviglia (0-2 h, 1-0 t).

• Il Porto ha raccolto appena cinque punti nella fase a gironi di questa edizione di UEFA Champions League - otto meno della passata stagione - e si è comunque presentato all'ultima giornata al secondo posto del Gruppo B dietro il Liverpool. Tuttavia con la sconfitta per 1-3 contro l'Atlético all'Estádio do Dragão i portoghesi si sono piazzati al terzo posto, a un punto dal fanalino di coda AC Milan, contro cui hanno ottenuto l'unica vittoria del girone (1-0 in casa alla terza giornata).

• Questa è la sesta volta in cui il Porto partecipa alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Vincitori del torneo nella loro stagione d'esordio sotto la guida di André Villas-Boas nel 2010/11, hanno perso tre volte ai sedicesimi di finale da allora, superandoli solo nel 2013/14 quando ha poi perso ai quarti di finale contro i futuri campioni del Siviglia (1-0 c, 1-4 t).

• Il Porto non ha mai vinto la prima partita in casa di una fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (P1 S4). L'eliminazione del club dall'Europa in ciascuna delle ultime sei stagioni è avvenuto in un doppio confronto nel quale ha perso in casa.

I gol classici della Lazio in Champions League

Lazio

• Sesta in Serie A nello scorso campionato, la Lazio del neo allenatore Maurizio Sarri è tornata per la nona volta (record condiviso) nella fase a gironi di UEFA Europa League. Nel 2020/21, la Lazio al tempo allenata da Simone Inzaghi ha giocato in UEFA Champions League dove però è uscita agli ottavi per mano degli allora campioni in carica del Bayern Monaco (1-4 c, 1-2 t).

• La Lazio ha perso la prima partita del Gruppo E di UEFA Europa League per 1-0 in casa del Galatasaray ma da allora è rimasta imbattuta raccogliendo sei punti contro la Lokomotiv Moskva (2-0 c, 3-0 t) e due contro il Marseille (0-0 c, 2-2 t) prima dello 0-0 interno alla sesta giornata contro la formazione turca che ha così chiuso il girone con tre punti di vantaggio sulla squadra di Sarri.

• Finalista della Coppa UEFA 1997/98 persa contro l'Inter, i Biancocelesti partecipano alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League per la settima volta. Usciti ai sedicesimi in tre delle sei precedenti partecipazioni, compresa l'ultima volta contro il Siviglia nel 2018/19 (0-1 c, 0-2 t), la migliore prestazione nella competizione è stata nel 2012/13 e 2017/18 quando sono arrivati sino ai quarti di finale.

• La vittoria in casa della Lokomotiv alla quinta giornata, ha interrotto la striscia di 11 partite senza vittorie in Europa (P4 S7). La Lazio ha perso tre delle ultime quattro trasferte nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove il suo bilancio complessivo fuori da Roma è V2 P4 S5.

La top ten dei gol della fase a gironi di Europa League

Collegamenti e curiosità

• L'allenatore del Porto, Conceição, ha giocato con la Lazio dal 1998 al 2000 e poi nuovamente nel 2003/04. Nella prima parentesi alla Lazio ha vinto Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Serie A e Coppa Italia.

• Felipe Anderson della Lazio ha giocato dieci partite in tutte le competizioni col Porto in prestito nel 2020/21.

• Il difensore del Porto, Iván Marcano, ha giocato nel 2018/19 in Italia con la Roma, disputando nove partite in Serie A ma nessuna contro la Lazio.

• Marko Grujić (Porto) e Sergej Milinković-Savić (Lazio) giocano entrambi nella nazionale serba.

• Grujić e Lucas Leiva della Lazio hanno giocato insieme al Liverpool dal 2016 al 2018.

• Chancel Mbemba del Porto e Jordan Lukaku della Lazio sono stati compagni all'Anderlecht nel 2013/14.

• Questa sarà la 77esima partita della Lazio in UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi). Solo il Villarreal (88) ha giocato più partite nella competizione.