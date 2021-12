Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2021/22 si è svolto lunedì a Nyon (Svizzera) e ha decretato sfide interessanti come Barcellona-Napoli e Dortmund-Rangers.

Le contendenti degli spareggi

Quali squadre si affrontano agli spareggi per la fase eliminazione diretta di UEFA Europa League?

Andata: 17 febbraio

18:45 CET

Barcelona (ESP) - Napoli (ITA)

Zenit (RUS) - Real Betis (ESP)

Dortmund (GER) - Rangers (SCO)

Sheriff (MDA) - Braga (POR)

21:00 CET

Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Porto (POR) - Lazio (ITA)

Ritorno: 24 febbraio

18:45 CET

Dinamo Zagreb (CRO) - Sevilla (ESP)

Olympiacos (GRE) - Atalanta (ITA)

Real Sociedad (ESP) - Leipzig (GER)

Lazio (ITA) - Porto (POR)

21:00 CET

Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)

Real Betis (ESP) - Zenit (RUS)

Rangers (SCO) - Dortmund (GER)

Braga (POR) - Sheriff (MDA)

Qual è la tappa successiva?

Chi vince raggiunge le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 25 febbraio.

Quali squadre sono qualificate agli ottavi? Crvena zvezda (SRB)

Eintracht Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG)

Procedura di sorteggio

Le otto seconde classificate in UEFA Europa League erano teste di serie; le otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League erano non teste di serie. È stata estratta una pallina da ciascuna urna, con le teste di serie impegnate in casa al ritorno. Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro.